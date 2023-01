Nouveau record à Dubaï : les transactions immobilières ont dépassé les 130 milliards d'euros en 2022

Dubaï a annoncé lundi des transactions immobilières records de plus de 132 milliards d'euros en 2022, stimulées par un afflux important de ressortissants russes fuyant les sanctions occidentales qui frappent leur pays depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les Russes ont notamment acheté des propriétés dans certains des quartiers les plus prisés du riche émirat du Golfe, où l'immobilier, un secteur clé avec le tourisme et la finance, n'a cessé d'être traversé de soubresauts, comme la grave crise de 2009 ou la pandémie de Covid-19.