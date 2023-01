Immobilier : les "ultra-riches" préfèrent Paris

Établi sur la base de critères pratiques, émotionnels et financiers constatés en 2022, le Barnes City Index 2023, du nom du réseau d'agences immobilières de luxe Barnes (90 agences implantées dans 15 pays), est bien différent de celui qu'il était un an plus tôt. Dans le haut du tableau 2022, on trouvait, en effet, dans l'ordre : Miami, Austin, Tokyo, Genève et Paris. Dans la version 2023, le top 5 est occupé par Paris, Miami, New York (7e en 2022), Austin et Dubaï (ex-47e !). Soit, dans le nouveau club très fermé des valeurs sûres mondiales, une seule capitale européenne, séduisante par "son patrimoine, sa culture, sa vigueur économique et… l'organisation des J.O. de 2024", commente Barnes dans son communiqué.

Vigueur économique

Trois métropoles américaines "qui s'imposent pour leur vigueur économique" ; et un pays du Golfe, "notamment grâce à son attractivité pour les entrepreneurs et les familles d'expatriés", mais aussi pour sa qualité de vie, ses attraits touristiques et… sa fiscalité. Barnes pointe aussi le fait qu'à Dubaï, les taux de rendement espérés sur le marché résidentiel locatif s'échelonnent entre 8 et 12 %.

Le fait que Paris soit précisément la ville qui a vu naître le réseau Barnes - ce que son nom cache bien - ne semble donc être qu'une coïncidence. Le réseau relève le fait qu'alors que le marché immobilier haut de gamme ne concernait depuis des décennies que certains arrondissements de l'ouest et du centre de Paris, il s'étend désormais aux 20 arrondissements. Pour des biens véritablement exceptionnels, la barre symbolique des 40 000 euros/m² a été franchie à plusieurs reprises, "et des ventes approchant voire dépassant les 50 000 euros/m² sont prévisibles d'ici la fin 2023", ajoute Barnes.

Sept nouveaux entrants

Parmi les autres valeurs sûres traditionnelles, le réseau note que "Londres est classée 7e devant Genève, Madrid, Milan et Rome, confirmant une certaine bipolarité de ce classement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Avec Tokyo (Japon) qui fait cavalier seul en 6e position." Au total, le tableau 2023 compte 26 villes européennes et 11 nord-américaines.

"Les nouvelles villes qui ont la cote auprès des grandes fortunes sont : Istanbul, Barcelone, Athènes, Tel Aviv, Doha, Abu Dhabi et Florence", indique encore Barnes. Elles ne faisaient pas partie du City Index 2022 et entrent dans celui de 2023 respectivement aux 12e, 21e, 33e, 35e, 39e, 45e et 46e places.

À noter que Bruxelles occupe la 30e place, mais venant de la 40e. Luxembourg a fait le chemin quasiment inverse, passant de la 28e place en 2022 à la 47e place en 2023.