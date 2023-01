Ce sont les prêts pour les constructions (-7,5%) et les rénovations (-17,3%) qui pèsent dans cette baisse, ceux pour l'achat d'un logement (+3,76%) et pour l'achat et la transformation (+6,9%) étaient toujours plus nombreux.

Les montants octroyés pour ces deux derniers étaient en forte hausse, de respectivement 10 et 4,4%.

Si, globalement, le nombre de crédits octroyés était en baisse, c'était également le cas des demandes: 353.000 en 2022, soit 14% de moins qu'un an auparavant et pour un montant total de 63,5 milliards d'euros (-11%).

Le nombre de demandes a surtout connu une baisse au deuxième semestre en raison, selon Febelfin, de l'importante hausse des taux d'intérêt.