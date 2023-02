Selon la banque, les différences de performance énergétique se répercuteront de plus en plus sur les prix. La différence de prix entre une maison ayant le meilleur score sur le certificat de performance énergétique (CPE) et la même maison ayant le score le plus bas est déjà de 84 000 euros, selon les calculs de BNP Paribas Fortis.

D'ici à 2050, le gouvernement souhaite que chaque maison ait le meilleur score énergétique. Y parvenir sera une tâche gigantesque, selon Laurent Loncke, directeur général de la banque de détail. "Cela dépend de chaque région, mais aujourd'hui, environ 5 % des biens immobiliers en Belgique sont prêts pour 2050. Nous devons nous améliorer de 3 % chaque année pour atteindre l'objectif."

Il faudra donc investir jusqu'à 300 milliards d'euros, a déclaré M. Loncke. Il s'agit de rénover 160 000 logements par an.

Il est intéressant de noter que les économistes de BNP Paribas Fortis pensent que cela aura un impact sur l'inflation. "Nous nous attendons à une 'greenflation'. Cela représente une inflation légèrement plus élevée de 2 à 4 % dans les années à venir, liée aux coûts de rénovation", explique Tim Spellemans, expert en prêts hypothécaires.