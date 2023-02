Un investissement "jamais vu" pour Sambrinvest : la futuriste méga-usine d'Aerospacelab

Journaliste et coordinatrice de La Libre Immo

Libre Immo | Le projet de la semaine. Aerospacelab fait confiance à Sambrinvest pour lui construire, sur le site emblématique des Acec, une "megafactory", la troisième plus grande usine de production de satellites au monde et la première en Europe de l'Ouest.

Cela fait environ deux ans que Sambrinvest s'est lancé dans l'immobilier. Le fonds d'investissement privé d'intérêt public carolo a diversifié ses activités, ajoutant une corde à son arc en sus du financement des entreprises (son métier de base, avec plus de 200 millions d'euros d'en-cours et 300 entreprises en portefeuille, liées à la biotech, au digital ou généralistes, mais toujours ancrées dans le périmètre de Charleroi Métropole) et de son rôle...