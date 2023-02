ING Belgique met à disposition un outil pour améliorer la performance énergétique des bâtiments

Ce guide est déjà accessible aux entreprises opérant dans les secteurs de l'immobilier, du social, du non marchand et du public, précise l'institution. D'ici le second semestre de l'année, il sera déployé auprès de tous les clients de Business Banking.

"La forte augmentation des coûts de l'énergie et les réglementations de plus en plus strictes pèsent chaque jour un peu plus sur les entreprises", relève Peter Göbel, responsable Business Banking chez ING Belgique. "Par conséquent, investir dans l'amélioration de la performance énergétique devient de plus en plus important et s'avère également payant: réduction des factures d'énergie, réduction des émissions de CO₂ et, surtout, maintien de la valeur des biens immobiliers. D'ailleurs tous ces avantages prévalent aussi pour les propriétaires particuliers."

D'après une étude de Statbel, l'âge des bâtiments en Belgique varie fortement d'une région à l'autre. En Flandre, 33 % des bâtiments ont ainsi été construits après 1981, tandis qu'en Wallonie, ce pourcentage est de 22 % et dans la Région de Bruxelles-Capitale, il dégringole à 7 %, une part minime en regard d'un bâti plus ancien, très énergivore.

De nombreuses familles et entreprises ne savent pourtant pas toujours par où commencer les travaux utiles. "Une pompe à chaleur, la toiture ou un double vitrage sont-ils aujourd'hui l'investissement le plus rentable ? Que faire pour réduire ses factures d'énergie ? Avec le Sustainable Buildings Guide, nous voulons guider ceux qui achètent ou rénovent (...)", explique Sali Salieski, responsable Retail & Private Banking chez ING Belgique.

Concrètement, pour chaque bâtiment, l'outil utilise un algorithme afin de montrer quelles interventions pourraient avoir un effet positif sur la performance énergétique et quel investissement ferait la plus grande différence. Le Sustainable Buildings Guide fournit ensuite une estimation du coût des investissements potentiels, des économies d'énergie qu'ils permettent de réaliser et du délai d'amortissement.

Un planificateur est ensuite proposé aux clients pour les aider à répartir les investissements en fonction des liquidités disponibles et des rénovations sélectionnées.