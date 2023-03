Comme à Bruxelles, les prix de l’immobilier explosent dans la périphérie : voici le détail, commune par commune

En cinq ans, les prix de l’immobilier ont augmenté d’environ 40 % à Asse et Drogenbos. Kraainem, Wezembeek-Oppem et Tervuren restent les entités les plus onéreuses du Vlaamse Rand.