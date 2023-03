Pour ING, les prix des logements en Belgique baisseront de 0,5% cette année, en partie à cause de la forte hausse des taux d'intérêt qui rend l'accessibilité financière encore plus difficile. En janvier, selon les chiffres de la Banque nationale de Belgique que relaye la banque, le nombre de prêts hypothécaires accordés dans le pays a en effet chuté de 45% par rapport à l'année dernière et se situe désormais à son niveau le plus bas depuis plus de 16 ans.

L'institution financière s'attend à ce que les taux hypothécaires augmentent encore au premier semestre, ce qui aura pour effet de freiner encore la dynamique et la croissance des prix sur le marché immobilier.

La baisse des prix attendue en Belgique reste cependant relativement modeste par rapport à certains pays voisins, analyse-t-elle. Aux Pays-Bas et en Allemagne, une baisse de 6 à 7% est attendue cette année, alors que les prix y avaient également baissé au cours du second semestre de 2022

Si la correction des prix en Belgique peut être limitée, la baisse réelle des prix (corrigée de l'inflation) sera beaucoup plus importante, note encore ING. "Selon nos projections, les prix immobiliers belges resteront inférieurs à l'inflation pendant trois années consécutives et la correction réelle des prix immobiliers pourrait donc atteindre 11% entre 2022 et 2024", prédit l'économiste Wouter Thierie.