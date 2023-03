Les prix immobiliers se stabilisent à Bruxelles

L’indice des géomètres-experts de Bruxelles confirme un tassement du marché des maisons, des appartements et des immeubles de rapport, qui est encore plus marqué dans le cadre des ventes publiques.

Les bilans immobiliers de l’année 2022 se suivent et se ressemblent. Ce mardi, les géomètres-experts de Bruxelles ont tracé les grandes tendances du marché résidentiel des 19 communes au cours de l’année écoulée. Ils notent une stabilisation des prix pour les ventes de gré à gré et même une baisse pour les ventes publiques, après des années 2019 à 2021 marquées par une forte hausse.

En termes de méthodologie, la Commission du Marché immobilier (CMI) de l’Union des Géomètres-Experts de Bruxelles (UGEB) se distingue en utilisant un système de points qui permet de quantifier chaque bien en fonction de sa surface mais également de la qualité de ses équipements. En travaillant sur la base d’un indice (voir infographie) et non d'un prix médian comme les notaires, les géomètres estiment reproduire une “évolution plus précise du marché”.

Ils ont toutefois des statistiques nettement moins représentatives que les notaires avec un échantillon des ventes qui se limite à une fourchette de 500 à 1000 biens. Ils sont confrontés au fait que les résultats des ventes Biddit (ventes publiques en ligne) sont publiés pendant une courte période et que les résultats de vente de gré à gré (en grande partie via les agences) sont de plus en plus difficiles à obtenir.

Performance énergétique

Trois types de biens sont analysés : la maison unifamiliale, les immeubles de rapport et les appartements. L’indice moyen pour la maison unifamiliale a connu une augmentation de moins d’un 1 % par rapport à 2021, alors qu’il avait progressé de 30 % depuis 2019. L’indice est en baisse de 3,3% pour les ventes publiques.

Les prix de l'immobilier à Bruxelles. ©IPM Graphics

Pour les immeubles de rapport en vente de gré à gré, il y a aussi une stabilisation (+2%) après une hausse de 33 % depuis 2019. En vente publique, les géomètres observent une baisse de 12 %, alors que la hausse était de 50 % entre 2018 et 2021. Le président de la Commission du marché immobilier des géomètres-experts bruxellois, Eric De Keghel rappelle que la performance énergétique prend beaucoup d’importance suite à la limitation de l’indexation des loyers. Par ailleurs, les immeubles de rapport comportant des petites unités se vendent proportionnellement plus chers car le rendement est supérieur.

Pour les appartements, les chiffres sont assez similaires. Pour les ventes de gré à gré après la hausse de plus de 25 %, il y a un tassement (-3,4 %). La baisse est de 7 % pour les ventes publiques. Les biens de plus petite taille se vendent proportionnellement plus cher mais les appartements d’au moins deux chambres ont plus de succès qu’auparavant en raison de la généralisation du télétravail. Autre conséquence du confinement : les terrasses et les balcons, qui donnent une plus-value au bien. Hors cas particuliers, les valeurs oscillent entre 3000 euros/m2 et 5000 euros/m2 dans les meilleures situations.

Travail des agences

Dans tous les trois types de biens, les baisses sont plus prononcées pour les ventes publiques. Pour Eric De Keghel, “il est normal que le marché soit plus réactif à la baisse en vente publique où l’offre et la demande s’expriment directement, alors qu’en gré à gré, le travail des agences peut permettre de maintenir les prix plus hauts pendant une certaine période, surtout si le nombre de biens à vendre est limité”. Et de noter aussi que certaines agences pratiquent un système d’enchère (en affichant un prix de vente “à partir de…”) “alors qu’en théorie elles ne peuvent pas le faire. C’est très limite et grave pour la transparence.” Pour lui, c’est aux notaires à réagir pour éviter ce genre de pratique.

Pour l’avenir, les géomètres s’attendent à une stabilisation des valeurs voire un tassement “surtout si les taux d'intérêt continuent à augmenter et que le pouvoir d’achat diminue”.