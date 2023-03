Dans une poignée de jours, du mardi 14 au vendredi 17 mars, des milliers de professionnels de l’immobilier afflueront à Cannes depuis les quatre coins du monde pour y parler briques et gros sous.

33e du nom puisqu’il a été lancé en 1990, 31e si on y enlève deux éditions manquées ou réduites en 2020 et 2021, sur fond de crise sanitaire planétaire, le Mipim, ce Marché international des professionnels de l’immobilier, s’emparera cette année encore du Palais des Festivals qui l’a vu naître.

Au total, son organisateur, RX France, recense plus de 23 000 visiteurs inscrits. Dans la foule, se mêleront développeurs, promoteurs, architectes, prestataires de services, banquiers, etc., mais aussi, et plus encore qu'avant, investisseurs, fonds de pension, d'assurance et souverains. Ceux-ci comptent pour un quart des visiteurs de cette édition 2023, annonce fièrement RX France. "Dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et de fortes incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, villes et régions ont plus que jamais besoin de capitaux pour soutenir leurs projets de construction et de rénovation", commente le directeur du Mipim, Nicolas Kozubek, cité dans un communiqué officiel.

Villes et régions qui seront par ailleurs représentées au salon par dizaines, tandis que, de manière générale, le flot des visiteurs tirera ses origines de plus de 90 pays différents (en hausse de 15 % par rapport à l'édition de 2022). "Le Mipim deviendra un événement véritablement mondial en 2023", souligne son directeur. Une délégation américaine rassemblant des acteurs clés de ce marché sera présente à Cannes pour la première fois, tandis que RX France note une forte présence de l'Arabie saoudite, du Japon, du Canada, de la Turquie, du Qatar et de l'Égypte.

Le nombre d’exposants attendus est, quant à lui, stable comparé à 2022 : 2 400, pour quelque 350 stands.

ESG et neutralité carbone

Après "Conduire le changement urbain" l’an dernier, la thématique pour laquelle a opté l’organisateur du salon cette année est "Better Places, Greater Impact, Stronger Business" ("De meilleurs endroits, un plus grand impact, une entreprise plus forte"). Un choix motivé par sa volonté de mettre l’accent sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) utilisés pour mesurer la contribution au développement durable des entreprises, mais aussi sur l’innovation et sur les solutions technologiques capables d’accélérer la transformation du bâti vers un modèle plus durable.

Sans doute pour contrebalancer le choix de cette thématique somme toute assez large, l'organisateur s'est fendu d'une nouveauté cette année en délimitant une zone de 400 m² baptisée "Road to Zero" où seront concentrés expositions, événements de networking et conférences liées aux efforts concrets déployés par le secteur immobilier en vue d'atteindre la neutralité carbone. "Le Mipim entend accompagner les exposants et les visiteurs à travers la présentation de solutions pratiques et d'études de cas", détaille Nicolas Kozubek.

Parmi les enjeux abordés dans ce programme de conférences particulier figurent la décarbonation des infrastructures énergétiques et les investissements dans les technologies bas carbone, la biodiversité dans les aires urbaines, la rénovation durable ou encore l’utilisation des données et l’optimisation de la productivité grâce à la construction modulaire, l’impression 3D et l’industrie 4.0.

Focus sur le coliving

Autre nouveauté, le lancement, la veille du premier jour du salon, d’un sommet consacré au coliving : Co-Liv Summit.

Ce n'est pas la première fois que RX France concocte ce type d'événement. Un sommet centré sur les magasins outlet (International Outlet Summit) avait été mis sur pied en marge du Mapic, pendant commercial du Mipim, en 2017 déjà, afin de "tester l'idée sur un petit format". En 2019, le Mipim accueillait en son sein un Young Leaders Summit, tandis qu'en 2020, avant que la pandémie ne bouscule la tenue du salon, il était question d'un Hospitality Summit (qui sera maintenu dans sa version réduite et reprogrammée plus tard dans l'année).

Autant de sommets ponctuels, toutefois, qui ne se présentaient pas en futur rendez-vous annuel comme c’est le cas du Co-Liv Summit.