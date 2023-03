Sa tenue mi-mars et sa couverture internationale - plus de 90 pays représentés cette année - ont toujours fait du Mipim l’événement déclencheur de l’année immobilière, celui qui instaure ou ajuste les opérations des douze mois à venir. La crise sanitaire a toutefois chamboulé l’agenda - annulation ou report des éditions 2020 et 2021 - mais également démontré aux participants que les contacts pouvaient aussi se faire de manière virtuelle. Au point de malmener l’édition 2023 ? Kasper Deforche, CEO du consultant immobilier professionnel JLL Belux, est convaincu du contraire.

Parieriez-vous sur le succès du Mipim 2023 ?

J’ai en tous les cas la conviction qu’il tombe parfaitement à propos. Et que de nombreux vendeurs et acheteurs s’y rendront. On est dans une situation de grandes inconnues quant à l’évolution des taux d’intérêt (est-on arrivé à un plafond ?), à l’inflation (quel sera son impact ?), aux transactions (trop rares), aux prix de vente… Tout le monde s’interroge et viendra chercher si pas des réponses, à tout le moins des informations au Mipim. Il faut que les investisseurs discutent, échangent au niveau international en quête d’un nouvel équilibre, et c’est vraiment le bon moment. Certains de ceux qui, ces dernières années, avaient fait l’impasse sur ce rendez-vous ont décidé de venir cette année. C’est une preuve. Oui, j’ose dire que ce Mipim 2023 est l’événement le plus important des dix dernières années. Car il va permettre de sonder le marché, de le recréer, le rouvrir. Dans ce contexte-là, le Mipim a un rôle important à jouer.

Est-il aussi important pour la Belgique ?

Plus encore peut-être. La Belgique est un petit pays qui suit généralement les tendances qui se dessinent sur les grands marchés, à Londres, à Paris… Il est donc impératif que les Belges aillent voir ce qui se passe ailleurs et dans quel sens.

Est-ce à dire que l’antenne Belux de JLL que vous dirigez se déplacera en force ?

Le monde économique, pas seulement immobilier, est dans l’incertitude. Il y a donc, dans le chef de tous, une volonté de bien gérer les coûts. Un agenda bien rempli, des objectifs clairs, l’ambition de rencontrer les bonnes personnes l’emportent sur le nombre. Nous serons six (un peu moins que l’an dernier), issus de trois départements : Capital Market, Agency et Design&Build avec notre filiale Tetris. L’important est, en effet, de montrer que nous sommes une société de services complets.

Vous n’êtes sans doute pas le seul représentant de JLL à miser beaucoup d’énergie sur ce Mipim 2023…

C'est la conviction de tout le groupe qui a d'ailleurs décidé de l'afficher haut et fort sur la façade du Palais des Festivals. L'occasion aussi d'indiquer que nous avons changé de baseline (de devise, NdlR), devenue, en novembre dernier, "See a brighter way" ("Voir plus clair", NdlR). Comme chaque année, nous organisons différents événements avec nos clients. Nous en profiterons également pour nous reconnecter aux collègues des divers pays du groupe. On est une multinationale. Et la couverture internationale, cela se travaille aussi en interne : on partage des idées, des informations, des clients. Ce qui ne veut pas dire que tout est prévu : on se laisse un peu de temps pour le spontané, le créatif tombé du ciel…

Et pour assister à des conférences ? Car un des axes du Mipim est justement de lever le voile sur les nouvelles tendances.

Certes, et l’organisateur le fait précisément avec l’aide d’acteurs de l’immobilier, dont des collaborateurs de JLL qui partagent leurs connaissances. Je pense à deux conférences en particulier, sur la durabilité et sur le D&I (Diversity&Inclusion), un thème qui va très certainement percoler. Mais, personnellement, j’ai décidé de prioriser les contacts.

Notamment dans le Pavillon belge ?

Je vais y passer, très certainement. Mais je me refuse de tomber dans la facilité d’aller vers ce que je connais, vers ceux que je côtoie régulièrement en Belgique. J’ai pour objectif de profiter du contexte international du Mipim. Et donc de sortir de ma zone de confort.