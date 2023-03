Le Pavillon belge, vitrine des projets immobiliers belges au Mipim cannois et, surtout, de l’enthousiasme de nos compatriotes pour la brique, fêtera l’an prochain ses dix années d’existence. Huit, en réalité, si l’on soustrait les deux éditions manquées de 2020 et 2021 à la suite de la crise sanitaire.

À la veille de cet anniversaire, Surreal Estate Belgium, c’est son petit nom, clin d’œil humoristique au surréalisme belge, rempile donc cette année dans ses quartiers généraux de l’Espace Debussy, légèrement excentrés au sein du Palais des Festivals et assortis de leur propre entrée sur le boulevard de la Croisette. Avec, à la barre, les Régions bruxelloise et wallonne, la Flandre n’ayant jamais pris part à l’entreprise au titre de Région, ayant seulement été représentée les premières années par deux, puis une de ses principales cités, Anvers et Gand.

25 co-exposants

D’après les tablettes de l’Agence wallonne à l’exportation (Awex), qui joue un rôle d’ensemblier dans l’organisation et la communication liée au Pavillon, pas moins de 25 co-exposants ont signé pour une présence sur stand, soit quatorze privés (Ardent Real Estate, Atenor, Bouygues Immobilier, BVI.EU, Heylen Warehouses, Intervest Offices&Warehouses, Matexi, Willy Naessens…) et onze publics (les villes d’Herstal, Mons et Seraing; les intercommunales Idea, Ideta, Igretec et inBW; Liège Airport; le fonds d’investissement liégeois Noshaq Immo; l’agence de développement pour la province de Liège Spi, et Wallonie-Bruxelles Architectures).

Parmi les habitués du Pavillon belge qui font office de grands absents cette année, l’Awex déplore trois villes wallonnes, et pas des moindres, puisqu’il s’agit des capitales administrative, économique et sociale de la Région : Namur, Liège et Charleroi. Mais aussi trois intercommunales.

En comptant les sociétés partenaires, au total, le Pavillon belge a le soutien d’une septantaine d’acteurs. De quoi partiellement compenser l’investissement financier que représente la location des 360 m² de l’Espace Debussy (dont 140 m² pour la Wallonie et 100 m² pour Bruxelles, en sus d’un bar et d’un espace de discussion), mais aussi d’une salle de conférences et d’une vaste terrasse sur le toit. Sans pour autant réussir à couvrir l’entièreté des frais communs du Pavillon, dont une partie est encore prise en charge par Bruxelles et la Wallonie. À noter que la surface autrefois dévolue à la Flandre (100 m²) est, cette année encore, réattribuée à différentes sociétés partenaires.

Deux maquettes et 111 projets

Toujours très appréciées des visiteurs du salon, deux maquettes trôneront sur le stand wallon du Pavillon belge : celle du projet Lübeck Green Business Park, un parc d’affaires pour PME développé par BVI.EU en Allemagne, et une maquette hologramme de quatre projets signés par l’architecte liégeois Luc Spits : "The Hill", à Eupen, "La Feuille" au Grand-Duché de Luxembourg, "Bord de Meuse" à Hermalle-sous-Argenteau, et "Slow" à Liège. Pour le reste, grâce à des vidéos et des photos tournant en boucle sur divers écrans, mais aussi une série de panneaux entourant les colonnes de l’Espace Debussy, le public pourra découvrir 111 autres projets belges et internationaux.

Trois ministres et dix bourgmestres seront à Cannes

Les décieurs politiques sont, au même titre que les investisseurs, des figures courtisées par les porteurs de projets immobiliers au Mipim. Raison pour laquelle l’organisateur du salon s’efforce de les attirer à Cannes en dépit du manque de popularité grandissant de pareil déplacement en termes de coûts (voyage, hébergement...) et de suspicions d’acoquinage dans l’esprit des électeurs restés au pays.

Pour cette édition 2023, et contre toute attente au regard de l’imminence des élections de 2024, la délégation belge francophone sera menée par presque autant de mandataires publics que les années précédentes. Du moins grâce à la présence nourrie de la Wallonie, Bruxelles étant bien plus mesurée.

Du côté wallon, un ministre sera présent (Adrien Dolimont, MR) sur les trois appelés à s’exprimer dans le cadre de conférences, les deux autres (Frédéric Daerden, PS, et Philippe Henry, Ecolo) ayant recours à la vidéoconférence. Bruxelles en dépêchera deux : Rudi Vervoort (PS) et Pascal Smet (Vooruit).

Ce sont donc surtout les autorités communales wallonnes qui forment le gros des élus belges en voyage à Cannes, avec dix bourgmestres entourés de leurs échevins et échevines, chefs cab’ et autres conseillers : Bruno Lefebvre (Ath), Loïc D’Hayer (Fleurus), Jean-Louis Lefebvre (Herstal), Christophe Dister (La Hulpe), Jacques Gobert (La Louvière), Nicolas Martin (Mons), Pierre Huart (Nivelles), Hadelin de Beer de Laer (Ottignies-Louvain-la-Neuve), Vincent Palermo (Peruwelz) et Déborah Géradon (future bourgmestre de Seraing, qui prêtera serment le 20 mars). À noter qu’un gouverneur provincial sera aussi de la partie, le Hennuyer Tommy Leclercq.