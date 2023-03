Organisé et professionnalisé tel qu’on le connaît aujourd’hui, le coliving fait partie du paysage immobilier belge depuis 2015. C’est, en tous les cas, l’année qui a vu le lancement d’une des principales sociétés actives dans le secteur en Belgique, à laquelle d’autres ont eu tôt fait d’emboîter le pas.

L’an dernier, au Mipim, cette même société, Ikoab, pour ne pas la citer, faisait partie de la délégation wallonne à Cannes. Avec, dans ses valises, une maquette de son projet phare, celui du "plus grand coliving de Belgique", appelé à transformer l’ancien Hôtel des chemins de fer de Charleroi.

Trônant en bonne place sur le flanc wallon du Pavillon belge, la maquette d’Ikoab était l’une des premières du genre à y être exposée. Une petite porte d’entrée pour le secteur dans un salon déjà acquis aux sociétés spécialisées dans le logement étudiant, dont le public-cible partage bien des similitudes avec les jeunes actifs adeptes de coliving.

Premier jour du salon

Cette année, soucieux de suivre les tendances, le Mipim a vu grand et décidé d’organiser un sommet entièrement dédié au coliving. Baptisé Co-Liv Summit, du nom de l’association rassemblant quelque 5 500 acteurs du coliving à travers le monde, partenaire de l’événement, il se tiendra la veille du salon, le lundi 13 mars, de 13 à 22 heures.

Sachant que l’ouverture officielle du Mipim a lieu le mardi 14 mars, et que la majorité des visiteurs débarque à Cannes soit en fin de journée le lundi, soit tôt le mardi matin, la belle visibilité donnée au nouveau sommet sur le programme du salon l’est un peu moins dans les faits. Mais qu’à cela ne tienne, c’est un début, et ce nouveau rendez-vous est appelé à se répéter chaque année, comme l’indique l’organisateur du Mipim RX France dans un communiqué.

"Le Mipim Co-Liv Summit rassemblera les principaux acteurs du secteur autour d'un programme complet de conférences et des opportunités de rencontres avec pour objectif d'accompagner le développement du coliving en créant des lieux plus durables, utiles et construire un modèle prospère pour tous", poursuit RX France, ajoutant avoir convié à l'événement des "professionnels de l'immobilier de tous les secteurs, des investisseurs, des promoteurs, des urbanistes, des représentants de leurs villes, des architectes, des agents et des consultants."

Nouvelle classe d'actifs

Selon Nicolas Kozubek, directeur du Mipim, cité lui aussi dans le communiqué, le lancement du Co-Liv Summit permettra, en outre, d'attirer l'attention de la "communauté du Mipim" sur cette "nouvelle classe d'actifs résidentiels." "L'essor du coliving est une opportunité pour répondre aux problèmes liés à la pénurie de logements auxquels de nombreuses villes sont confrontées car il offre de nouvelles solutions qui sont abordables pour les résidents et qui peuvent être développées à grande échelle, détaille-t-il. Dans la mesure où le coliving se développe rapidement, il est crucial que nous en partagions les meilleures pratiques, les innovations et travaillions ensemble pour créer de meilleurs lieux pour les résidents."

"En 2023, le coliving n'est plus une activité de niche dans l'immobilier, insiste pour sa part Gui Perdrix, directeur de l'association sectorielle Co-Liv. Les principaux promoteurs des villes européennes, issus à la fois des secteurs du logement étudiant et de l'hôtellerie, ont intégré ce type de projets dans leurs feuilles de route, et l'offre de logements progresse. Le chemin est encore long, mais nous espérons que le Mipim Co-Liv Summit inspirera une nouvelle réflexion sur la façon dont le coliving peut se développer à l'avenir. Le coliving est à la fois un nouveau produit immobilier et une innovation d'usage."