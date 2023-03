C’est sur les terrains de football de Belgique, mais aussi d’Islande, du Portugal et des Pays-Bas que Jonathan Hendrickx a roulé sa bosse ces dernières années. Une carrière loin des projecteurs, mais en réalisant tout de même le rêve de nombreux jeunes féru(e)s de ballon rond : faire de sa passion son gagne-pain.

D’une passion à une autre

Avec ceci que, discrètement, Jonathan a aussi tâté un autre terrain dès les premières années de sa carrière de footballeur, celui de l'immobilier. Un intérêt éveillé au fil de ses premiers investissements, et qui est devenu son métier depuis juillet 2022, quand, âgé de moins de 30 ans, il a préféré les briques aux pelouses. "Après plus de dix ans dans le foot - j'ai obtenu mon premier contrat pro à dix-huit ans - et pas mal de voyages, j'ai pris conscience que j'avais envie de voir autre chose et de vivre de mon autre passion, l'immobilier", affirme-t-il.

C'est son frère, Gaëtan, lui aussi footballeur professionnel à Lommel, en D1B, qui est à l'origine de la reconversion de Jonathan dans la brique. "J'ai pris une petite claque dans la figure le jour où mon petit frère m'a dit qu'il allait chez le notaire pour signer l'achat de son deuxième bien immobilier, se rappelle-t-il. J'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait une vie après le foot et qu'il fallait la préparer au plus tôt. Une carrière dans le foot ou dans un autre sport, cela dure quinze à vingt ans dans le meilleur des cas, mais cela tourne en moyenne autour de dix ans. Un laps de temps durant lequel on gagne bien sa vie, mais cela ne prépare pas la suite non plus si on ne fait rien."

Car un footballeur évoluant comme les frères Hendrickx dans des clubs belges moins prestigieux que le Standard ou Anderlecht ne gagne pas des millions d'euros par an. Jonathan a d'ailleurs décidé de consacrer une partie de son temps à sa société After Your Career, qui vise à aider les sportifs professionnels à mener des investissements sécurisés et rentables dans l'immobilier. "Je travaille aujourd'hui sur trois fronts. Le premier, c'est ma société d'achat et revente de biens immobiliers, Cash Flow Invest. Avec les revenus que j'en tire, j'investis dans des biens locatifs à titre privé, et j'ai donc développé cette idée de coaching pour les sportifs professionnels, puisque je maîtrise bien ce sujet", sourit-il.

Du coaching pour les jeunes sportifs professionnels

Le but est ainsi d'accompagner ces sportifs dans la gestion de leur patrimoine, mais aussi de les aider à être autonomes. "Je ne vise pas un statut de gestionnaire de patrimoine. Mon but est vraiment de leur apprendre à gérer leur propre business et à préparer leur après-carrière."

Il regrette notamment le manque d'encadrement des jeunes sportifs au niveau de leur patrimoine financier. "Il y a beaucoup d'agents qui se bousculent pour leur faire signer un beau contrat, mais personne pour les aider à gérer. Je dirais que je rencontre deux types de profils. Ceux qui ont de l'argent de côté et qui ne savent pas quoi en faire - ils ne s'y connaissent pas au niveau immobilier ou financier et ont peur de se tromper. Et ceux qui dilapident leur argent et qui oublient que cela ne dure qu'un temps."

Il ne s'en cache pas, Jonathan peut aujourd'hui bénéficier de revenus similaires à ceux dont il a profité durant sa carrière de footballeur. "Et en plus, je n'ai pas l'impression de travailler car l'immobilier est devenu une vraie passion. De plus, je peux me libérer plus de temps et avoir un emploi du temps plus flexible que quand je jouais au foot."