Batibouw : on a cherché le meilleur système de chauffage pour diminuer la facture, voici notre verdict

Le choix ne manquait d’ailleurs pas, et une des allées les plus fournies était celle des poêles à bois. On en a vu de toutes les formes, toutes les marques mais aussi à tous les prix. Car ce qui était surtout vu comme un gadget design ces dernières années est devenu un vrai allié contre la crise. Et parmi les exposants, notre attention a été attirée par la société DDG, qui présente un poêle à bois unique en Europe. “Je vous arrête tout de suite, ce n’est pas un “bête” poêle à bois, sourit Bertrand Reigners, directeur commercial de l’entreprise. Il s’agit d’un vrai système de chauffage central. On équipe en fait la tête du poêle de 37 mètres de tuyaux en inox dans lesquels on va faire passer de l’eau. Le but de ces machines est de récupérer la chaleur qu’un poêle classique rejette en fumée. Un système classique rejette ainsi des fumées très chaudes (plus de 400 degrés), alors que notre machine permet de descendre à 160-180 degrés.”

Bertrand Regniers. ©Jean Luc Flemal

Cela veut donc dire que la chaleur part bien quelque part. “On ne la conserve pas pour faire chauffer l’eau des pâtes, lance-t-il. On relie la machine au système de chauffage de toute la maison, et cela permet de faire chauffer l’ensemble d’une maison, en plus du rayonnement du poêle.”

Et la promesse est alléchante au niveau des économies financières. “Le bois bûche reste et restera toujours l’énergie le moins chère. Pour économiser l’équivalent de 1.000 litres de mazout, 1.000 mètres cubes de gaz, 2 tonnes de pellets ou encore 10.000 kWh de gaz naturel, il faut seulement 5 stères de bois. Personnellement, cela me coûte 250€. Qui paye aussi peu pour du mazout ou du gaz ?”

batibouw 2023 salon construction batiment logement immobilier chauffage bois DDG Bertrand Regniers energie environnement radiateur chaleur ©Jean Luc Flemal

Le succès est donc au rendez-vous ces derniers mois. “Le carnet de commandes est plein pour pratiquement tout l’hiver”, prévient-il.

D’autres systèmes sont évidemment disponibles à Batibouw. Malgré la crise, les chaudières au gaz se vendent encore, et l’évolution des technologies permet de consommer de moins en moins de gaz. Autre système dont les qualités ne sont plus à prouver : les pompes à chaleur. Si le budget est conséquent – on parle de près de 10.000€ pour le système de base – les économies sont réelles et conviennent surtout dans le cadre d’une profonde rénovation ou d’une nouvelle construction. “Actuellement, nous faisons face à des délais de livraison très long, prévient Ludwig Taleens, représentant pour les pompes à chaleur Bosch. Il y a encore des retards qui datent de la crise Covid, comme pour les voitures, mais la demande explose et il est difficile de produire des pièces assez rapidement. Pour un achat aujourd’hui, l’installation se fera dans un an, plus ou moins.”

batibouw 2023 salon construction batiment logement immobilier Bosch pompe chaleur energie environnement Ludwig Taleens ©Jean Luc Flemal

Le propane, victime d’une mauvaise réputation à cause de la crise : “Pourtant, les prix ont même baissé en un an !”

En se baladant dans les allées du salon, un stand nous a semblé bien vide, celui d’Antargaz. Il faut dire qu’en 2023, tout système au gaz fait peur aux clients. Pourtant, il faut bien faire la différence entre propane et gaz naturel. “Je suis content que vous veniez poser la question, car il y a un amalgame qui est fait entre le propane qui est utilisé dans nos cuves, et le méthane, utilisé comme gaz de ville, intervient Hughes Ninane, commercial pour Antargaz. Il est important de dire que les prix du propane n’ont pas bougé depuis un an, ils ont même légèrement baissé ! Notre challenge sur ce salon est de faire comprendre cela aux consommateurs.”

Car une cuve à propane reste une alternative à une chaudière à mazout, pour ceux qui ne sont pas reliés au gaz de ville. “C’est une méthode de chauffage garantie, qui ne dépend pas de la météo. On peut avoir la même température chez soi du 1er janvier au 31 décembre, et on n’est pas surpris par le budget puisqu’on paye au moment du remplissage. Actuellement, le prix est de 0,89€ du litre.”

Selon lui, le système a encore de belles années devant lui. “Dans les années à venir, on va pouvoir se reposer sur les avancées technologiques sur le biopropane, créé à base de végétaux. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais Antargaz s’est engagé à utiliser 100 % de biopropane d'ici 2050.”