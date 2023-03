Les indicateurs de la santé du marché résidentiel en Belgique sont nombreux, qu’il s’agisse d’indices, de baromètres ou d’études diverses et variées. Une pluralité qui s’observe aussi dans les types de données compulsées et donc, dans les profils des professionnels qui les publient : notaires (prix des biens et nombre de transactions), agents immobiliers (prix de vente et loyers affichés), banquiers (crédits octroyés), géomètres-experts et assureurs (état général des biens), etc.

Une liste à laquelle on peut dorénavant ajouter ‘développeurs’, quoique Matexi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, se soit associé pour l’occasion avec la plateforme de données immobilières Realo.

Leur petite pierre à l'édifice ? Un baromètre trimestriel de l'évolution des prix des maisons et des appartements neufs, la construction étant un segment du marché qui "était insuffisamment couvert par les indicateurs existants", justifient-ils dans un communiqué. D'autant plus que, d'après les deux partenaires, "aucun d'entre eux n'est encore parvenu à analyser correctement, c'est-à-dire : rapidement et avec précision, les nouvelles tendances dans le secteur toujours plus important de la construction neuve."

Un échantillon représentatif

Pour ce faire, le nouveau baromètre se fonde sur une série de données "collectées de manière objective" par Realo, qu'il s'agisse de données ouvertes provenant des pouvoirs publics et d'autres sources en ligne ou d'annonces immobilières publiées sur Internet. "Ces données ne couvrent que les constructions neuves, ce qui donne lieu à un échantillon substantiel et représentatif de l'ensemble du marché belge", insiste Realo.

Baromètre de la construction neuve. ©IPM Graphics

L'autre nouveauté réside dans la façon d'appréhender ces données. "Notre analyse est effectuée par le biais de la méthode des prix hédoniques", expliquent Matexi et Realo, ajoutant qu'il s'agit d'"une méthode académique validée indépendamment qui permet de suivre avec davantage de précision l'évolution réelle du prix des maisons et appartements sur le marché de la construction neuve."

Hausse généralisée

Avec quels résultats ? "Afin de disposer d'une mesure de référence, nous avons réalisé une première analyse de la situation sur ce marché pour la période 2017-2022", détaillent les deux partenaires qui tirent plusieurs conclusions.

À commencer par l'observation d'une hausse des prix généralisée puisqu'au cours des cinq années étudiées, les prix des maisons et appartements neufs ont enregistré une hausse annuelle moyenne respective de + 5,6% et + 3,9 % à l'échelle du pays. "Une comparaison avec l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la même période nous apprend que l'augmentation a surtout été significative pour les maisons", complète Realo.

Communes les moins chères et les plus chères en 2022. ©IPM Graphics

À y regarder de plus près encore, cette hausse du prix des biens neufs a connu une accélération durant la pandémie, comme cela a d’ailleurs été le cas sur le marché des biens existants. À nouveau, pointe Realo, cette tendance a été principalement relevée au niveau des maisons.

Enfin, troisième et dernière conclusion : les prix des biens neufs n’ont pas augmenté au même rythme exponentiel que les coûts de construction en 2022, assure Matexi.

Classement des communes

Le nouveau baromètre dresse également un classement des communes en fonction du prix des appartements et des maisons qui y sont fraîchement construits. Palmarès qui diverge en fonction du type de biens et de la Région qui les accueille.

Ainsi, les appartements neufs (deux chambres, 95 m²) les moins chers sont à trouver à Maaseik en Flandre, Quaregnon en Wallonie et Molenbeek-Saint-Jean à Bruxelles. Les plus chers sont respectivement à Knokke-Heist, Rixensart et Woluwe-Saint-Pierre. Quant aux maisons neuves (trois façades, trois chambres, 170 m², avec jardin), elles sont moins chères à Ardooie en Flandre et Colfontaine en Wallonie (Bruxelles est exclue du classement vu la rareté des maisons neuves sur son territoire), et respectivement plus chères à Kraainem et Waterloo.