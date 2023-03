Porté par Thomas&Piron Bâtiment et Besix Red, les bras immobiliers des groupes de construction éponymes respectifs, le projet gembloutois de la Croisée des Champs était en réflexion depuis plusieurs années.

Fondé sur un Plan communal d'aménagement datant de 2006, il a depuis lors été soumis à un Périmètre de remembrement urbain (PRU) adopté en 2020 par la Ville de Gembloux. Envisageant la création de près de 900 logements, ce PRU a insufflé une "nouvelle vision pour tout le triangle au nord-est de la gare de Gembloux", englobant notamment les propriétés détenues par les développeurs, expliquent-ils de concert dans un communiqué.

Permis octroyé

De quoi leur donner un sacré coup de pouce puisque la demande de permis relative à la construction des deux premiers bâtiments du projet et à l’aménagement de l’ensemble des abords publics, introduite fin 2021, a été accordée par la Région wallonne le 6 février dernier.

"C'est la concrétisation d'un travail de longue haleine qui a impliqué de nombreux intervenants, notamment la Ville de Gembloux, le Bureau économique de la province (BEP), le bureau d'études Alphaville et les citoyens, se félicite Thierry de le Court, en charge du projet chez Thomas&Piron Bâtiment. Ces derniers ont été invités à participer à des ateliers urbains pour définir certains éléments du projet et donner leur avis. C'est le résultat d'un travail collectif et concerté."

Deux styles architecturaux

Un travail mis en forme par le duo de bureaux d'architectes wallon Syntaxe et bruxellois DDS + "avec le souci de garantir une cohérence d'ensemble tout en préservant les spécificités de chacun des immeubles et de leur localisation dans le quartier en devenir", soulignent les développeurs. Un premier style "moderne et ambitieux dans les gabarits tout en restant sobre dans son expression" est retenu pour les bâtiments qui seront érigés le long de la Nationale 4.

Les architectes du projet ont misé sur un style “moderne et ambitieux dans les gabarits” pour les bâtiments érigés en bordure de la Nationale 4. ©Asymétrie srl

Un style architectural "plus intimiste" sera donné au second immeuble du permis, caractérisé par des teintes douces et une plus faible volumétrie. "Architecture qui sera appliquée aux deux autres futurs immeubles en cœur d'îlot", préviennent Thomas&Piron Bâtiment et Besix Red.

Un parc public

En sus des deux résidences qui compteront respectivement 96 et 48 appartements allant du studio à l’appartement de trois chambres, un parc public d’un hectare complétera le projet. Jusqu’à il y a peu propriété privée du Crélan, il a été acquis par les porteurs de projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du PRU, cet espace vert sera intégré au nouveau quartier et cédé à titre de charge d’urbanisme à la Ville qui en déterminera son aménagement.

Travaux préalables

Avant le début du chantier, à l'automne 2023, le site sera sujet à des travaux préparatoires ainsi qu'à l'intervention de l'opérateur des réseaux de gaz et électricité Ores, qui déplacera la cabine de gaz vers l'entrée du site. "Cette cabine alimente une grande partie de la ville, précise Thierry de le Court. Nous avons offert à Ores la possibilité d'inclure son déplacement et son remplacement dans notre permis d'urbanisme. Elle alimentera également notre projet."

Si le projet, à ses débuts, avait été envisagé avec l’utilisation du gaz comme unique source d’énergie, suite à la guerre en Ukraine et à la flambée du prix de l’énergie, les deux développeurs ont pris la décision de privilégier une solution mixte. Les bâtiments seront donc équipés de pompes à chaleur et de chaudières au gaz pour un appoint en énergie lors de pics de froid en hiver. Des panneaux photovoltaïques seront également installés.

"La question des énergies se posera d'autant plus pour les immeubles suivants, sur lesquels nous pourrons encore faire des adaptations d'envergure en fonction de l'évolution des techniques, avertit Thierry de le Court. Pour ces deux premiers immeubles, les logements présenteront une PEB A."

Mobilité

Enfin, en sus de la proximité des gares SNCB et des bus de Gembloux, la conception du site et des immeubles a donné la priorité à la mobilité douce. Des locaux vélos sont prévus aux rez des immeubles pour les utilisateurs "quotidiens" et en sous-sol pour les utilisateurs "loisirs".

Les voitures ne pourront circuler que sur les voiries longeant le nouveau quartier. Les acquéreurs disposeront d’une place de parking souterrain par logement. Des emplacements en bordure de voirie seront prévus pour des véhicules partagés.

Côté planning, Besix Red et Thomas&Piron Bâtiment prévoient deux ans et demi de chantier pour ces deux premières résidences. Leur commercialisation devrait débuter en juin de cette année.