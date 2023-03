Un quart des logements en Belgique a été bâti avant 1919. Un chiffre qui grimpe à 38 % pour la Wallonie, et même à 44 % pour Liège. Seuls 3 % des logements dans notre pays ont été construits après 2011. Et si nombre de ces biens ont été rénovés au fil du temps, des progrès sont encore à faire. Ainsi, en Wallonie, une toiture sur trois ne présente aucune isolation thermique et une maison sur quatre est encore équipée de simple vitrage. Ce qui implique qu'une sur trois écope d'un score PEB "F". "C'est préoccupant quand on sait l'impact de la construction sur les émissions de CO₂", estime Jean-Marie Hauglustaine, professeur émérite dans le département des Sciences et Gestion de l'environnement de l'ULiège, invité à commenter le dernier Observatoire CBC sur Les Belges et l'immobilier.

Pour cette édition 2023, la banque CBC a sondé plus de mille Belges et s’est focalisée sur l’impact de la crise énergétique, un sujet hautement d’actualité.

Quels sont les enseignements essentiels à retirer de cette étude ?

1. Être propriétaire ou non

Pour 75 % des Belges, être ou devenir propriétaire de son logement est une priorité. "Une tendance en baisse, cependant, car, il y a un an, ils étaient encore 80 %", souligne Cédric Matte, directeur général du Marché Retail chez CBC Banque. C'est la crise énergétique qui a influencé trois Belges sur dix. Et même près d'un sur deux parmi les 18-24 ans. 68 % d'entre eux se disent inquiets à l'idée d'être un jour propriétaire. "Je constate bien cette préoccupation des jeunes. Je l'ai ressentie chez mes étudiants. Ils sont devenus demandeurs pour utiliser le logiciel PEB alors qu'ils n'en avaient pas grand-chose à faire il y a quelques années, commente Jean-Marie Hauglustaine. Ils ont compris qu'ils étaient aux manettes pour améliorer les logements en vue de diminuer les coûts de la consommation d'énergie."

2. Des projets complexes

L'étude de CBC montre également que huit Belges sur dix trouvent la réalisation de leurs projets immobiliers très complexe. Les principaux obstacles ? Le prix des biens, les revenus et les ressources financières. Et pour plus de trois Belges sur dix, les obstacles ont augmenté suite à la crise énergétique. Et c'est même quatre sur dix chez les 25-34 ans. La hausse des taux a également accentué la complexité, dans les mêmes proportions.

3. De quatre à deux ou trois façades

"Pendant la crise sanitaire, et plus particulièrement lors des confinements, les Belges ont recherché des biens pourvus d'un espace extérieur. Les appartements avec une terrasse ont eu la cote tout comme les villas quatre façades, constate Cédric Matte. Avec la crise énergétique, les gens vont davantage vers un bien qui consomme moins." Ainsi, si en 2022 31 % souhaitaient une quatre façades, ils ne sont plus que 27 % aujourd'hui ; et si 24 % désiraient une deux ou trois façades en 2022, ils sont désormais 28 % à envisager ce type d'habitation. L'étude montre aussi que près d'un (potentiel) propriétaire sur deux ne ferait pas les mêmes choix actuellement. Le critère désormais le plus important (35 %) est la performance énergétique, devant la taille du bien (28 %, de préférence plus petit pour maîtriser les frais énergétiques) et sa localisation (près des centres-villes et des transports en commun pour 22 % et plus à la campagne pour 21 %).

4. Le PEB ?

Seuls quatre Belges sur dix savent qu'entre 2025 et 2050, chaque propriétaire devra réaliser des travaux de rénovation afin d'avoir un PEB minimal "C" d'ici 2050. Un sur deux est cependant conscient qu'il faut accorder plus d'importance au niveau PEB de sa (future) habitation suite à la crise énergétique actuelle. "Les réflexions énergétiques les poussent à entreprendre des rénovations", note Cédric Matte. Ainsi, 35 % envisagent de faire des travaux en 2023. Un chiffre qui grimpe à 52 % chez les 18-24 ans et à 46 % chez les 25-34 ans. Pour 85 %, ces travaux seront liés à des économies d'énergie. "La crise énergétique encourage quatre propriétaires sur dix à rendre leur habitation plus durable", souligne Cédric Matte.

5. Rénover ou construire ?

À la question "Si vous deviez aujourd'hui changer/acheter une nouvelle habitation, vers quel type d'habitation se porterait votre choix ?", 54 % des sondés ont répondu "une habitation neuve et conforme aux normes de durabilité énergétique." Un quart opterait pour une habitation qui leur convient peu importe sa durabilité énergétique ; et le dernier quart pour une habitation à rénover en vue de la rendre plus durable. "Sans rénovation des logements anciens, il ne sera pas possible d'atteindre les normes fixées", déclare Jean-Marie Hauglustaine.

Mais faut-il construire ou rénover ? "Construire un nouveau bâtiment ne coûte pas si cher que cela mais en rénovant les bâtiments, on arrive à une excellente performance énergétique à des prix moins élevés", précise-t-il en se basant sur l'analyse de projets présentés depuis 2015 dans le cadre d'un concours international (Green Building Solutions Awards). "Tant qu'il est possible de conserver un maximum de l'existant, rénover est plus économique. On économise notamment en termes de matériaux de construction. Et ces matériaux ne deviennent pas des déchets, même si on arrive à en recycler désormais de plus en plus. Mais rénover est plus technique. Cela impose donc un travail intellectuel plus conséquent. Je comprends bien le point de vue des architectes qui préfèrent démolir un bien ancien et reconstruire pour avoir plus de liberté de création. Mais c'est dommage", conclut le professeur.