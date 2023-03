Le salon Batibouw, grand-messe de la construction, de la rénovation et de l’aménagement intérieur et extérieur, a ouvert ses portes sur le site de Brussels Expo au Heysel le mardi 14 mars. Et ce, pour une édition plus resserrée que les précédentes puisqu’il court jusqu’au dimanche 19 mars seulement. Soit six jours d’exposition au total au lieu de neuf ces récentes années. Ce qui ne l’empêche pas de reprendre certaines habitudes, notamment sa traditionnelle tenue en mars après avoir été repoussé en mai l’an dernier et carrément annulé en raison de la crise sanitaire en 2021.

Autre habitude : l’accent mis sur la durabilité et les économies d’énergie dans les thématiques générales du salon choisies par son organisateur Fisa. Par contre, et plus encore que les autres années, ces enjeux résonnent autrement plus fort dans les préoccupations des plus de 150 000 visiteurs attendus.

Il faut, bien sûr, imputer cet intérêt retrouvé à la crise énergétique actuelle qui pèse lourdement sur les factures des Belges. C’est d’ailleurs le sujet central des nombreuses études et enquêtes publiées comme chaque année à l’occasion de Batibouw. Fédération sectorielle, banques, assureurs, agents immobiliers, constructeurs… Tous se font l’écho de la priorité absolue donnée désormais à l’énergie.

Réduction des coûts

Même Fisa se met au pas, invoquant notamment un impératif énergétique pour justifier le raccourcissement de la durée du salon : "cela permettra de réduire également l'utilisation de chauffage, la consommation électrique et les déplacements des exposants. À cet égard, les Palais seront chauffés à 19 °C, soit deux degrés de moins qu'auparavant et l'éclairage général dans les Palais sera éteint, sans qu'il en résulte pour autant une perte de confort pour les visiteurs et les exposants", détaille-t-il dans un communiqué.

Les mauvaises langues y verront aussi le signe d’une volonté générale de réduire les coûts. Volonté qui semble partagée par les exposants puisque leur nombre a baissé de plus de 16 %. S’ils étaient encore 600 en 2022, ils seront 500 cette année, dispersés sur une superficie d’exposition plafonnant à 60 000 m².

Ateliers et conférences

Outre les stands des exposants, les visiteurs sont invités à découvrir des espaces dédiés à l’habitat léger et modulable. Ils pourront aussi trouver des réponses à leurs questions en discutant directement avec des experts des solutions les plus adaptées à leurs besoins en termes de consommation d’énergie. Enfin, une "Academy Zone" leur permettra d’assister à des conférences ou de s’essayer à des ateliers pratiques et des démonstrations.

Le salon ouvre tous les jours de 10 h à 19 h, avec des nocturnes jusqu’à 21 h les jeudi 16 et vendredi 17 mars.