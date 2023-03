En ces temps de crise énergétique, réduire sa consommation d'énergie est un impératif pour beaucoup de Belges. Mais de là à procéder aux travaux nécessaires dans son logement, il y a un pas que trop peu encore de nos compatriotes franchissent, observe l'assureur AG, qui publie une enquête sur le sujet à l'occasion du salon Batibouw. "Les bonnes intentions ne manquent pas, salue AG Insurance dans un communiqué. Mais cela ne signifie pas pour autant que les Belges aménagent déjà massivement leurs habitations afin de faire des économies d'énergie."

Du pain sur la planche

En dépit des ambitions exprimées par les autorités belges pour renforcer la durabilité sur le marché résidentiel et, in fine, rencontrer l'objectif de neutralité carbone fixé par l'Europe en 2050, "il reste encore beaucoup de pain sur la planche, prévient AG Insurance. Et ce, même si un grand nombre de Belges ont déjà réalisé des investissements."

Ainsi, "seuls 16 % des sondés ont indiqué que leur habitation a déjà un score PEB de A + ou A aujourd'hui, répondant de ce fait aux normes énergétiques les plus strictes, révèle Edwin Klaps, Managing Director Non-Life&Broker Channel chez AG Insurance. Il existe donc une très nette marge d'amélioration. Surtout quand on sait que 42 % des Belges ne connaissent même pas le score PEB de leur logement. Pourtant, une analyse PEB leur permettrait de déterminer les mesures durables qui auraient l'effet le plus bénéfique en termes d'économies d'énergie. En tant qu'assureur, nous prenons déjà nos responsabilités : les personnes qui investissent dans des mesures durables devront payer moins pour leur assurance habitation."

Avantages et obstacles financiers

Lorsqu’on leur demande pourquoi ils investissent dans des travaux visant à optimiser leur consommation d’énergie, le porte-monnaie semble le principal moteur des Belges puisque 34 % des sondés évoquent des raisons financières, détaille l’assureur. Mais les considérations environnementales pèsent quasi autant dans la balance : elles motivent 33 % des répondants. Réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie (22 %) est également un facteur qui incite les personnes interrogées à investir.

Par ailleurs, le coût de pareils travaux et les capacités financières limitées des Belges les dissuadent, à l'heure actuelle, d'investir davantage dans leur logement. Les mesures de soutien du gouvernement conservent donc toute leur importance, souligne AG Insurance, qui se fait l'écho de l'envie du plus grand nombre d'investir. "Un peu moins de la moitié (44 %) de sondés se montrent intéressés par une isolation supplémentaire de leur habitation. Et 42 % envisagent d'installer des panneaux solaires, en plus des 18 % qui en possèdent déjà aujourd'hui."

Les chiffres sont similaires en ce qui concerne les batteries domestiques : 41 % des personnes interrogées se déclarent intéressées, tandis que 6 % en possèdent déjà une. L’intérêt pour les pompes à chaleur est quelque peu à la traîne, mais reste encourageant (37 %).

Incitant

Fort des résultats probants de l'étude commanditée, AG Insurance annonce avoir décidé d'apporter sa petite pierre à l'édifice et de participer à renforcer encore la durabilité du parc résidentiel belge en offrant dès à présent à ses nouveaux clients une réduction de 10 % sur leur contrat d'assurance si l'habitation ou le bâtiment possède un score d'énergie vert ou une installation d'énergie renouvelable. "Cette réduction s'ajoute à la garantie que les mesures d'efficacité énergétique telles que les panneaux solaires, les batteries domestiques ou les pompes à chaleur sont dans la plupart des cas coassurées gratuitement dans la police habitation d'AG", conclut l'assureur.