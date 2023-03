Le réseau d'agences immobilières Era qui compte plus de 140 agences en Belgique a pris une grande résolution cette année : jouer "à fond" la carte du neuf. "Grâce au soutien de son réseau, de son agence de marketing interne et à l'utilisation de nombreuses données", ce dernier a pour objectif d'attirer dans son portefeuille "quelque 8 000 unités neuves par an à l'horizon 2030, soit un appartement neuf sur dix disponibles sur le marché", indique-t-il dans un communiqué. Pour y parvenir, Era a décidé de créer une toute nouvelle division en interne : Era Projects. Elle est destinée à épauler les promoteurs immobiliers en facilitant la vente de leurs projets neufs à travers le pays. "Le marché du neuf a connu de sérieuses difficultés l'année dernière, essentiellement en raison de retards dans les lancements. C'est la raison pour laquelle 2023 sera une année cruciale pour les constructions neuves", prévoit Johan Krijgsman, CEO d'Era, cité dans le communiqué.

Selon les derniers chiffres de Statbel relayés par Era, les autorités locales délivrent chaque année un peu moins de 25 000 permis pour des constructions résidentielles, ce qui représente, bon an, mal an, quelque 80 000 unités de logement neuves. Entre 2017 et 2021, le nombre de permis délivrés a encore augmenté de 40 %. Mais en 2022, il a chuté et moins de projets ont été lancés.

"D'une part, c'est lié à l'augmentation des procédures et des litiges relatifs aux permis et, d'autre part, à la hausse des coûts de construction en raison de la guerre en Ukraine et de l'inflation élevée, commente Marjanne Migom, directrice opérationnelle d'Era Projects pour la Belgique. Même si le marché du neuf se redresse doucement, de nombreux promoteurs ne savent pas comment relancer leurs ventes et leur marketing. Ils constatent que le marché a tendance à s'essouffler, surtout par rapport aux années record du Covid. Ces promoteurs peuvent désormais faire appel à nous."

Des incitants à prévoir

Car Era est convaincu que le neuf gagnera en importance dans les prochaines années. Le réseau évoque même un "boom du neuf." "Les personnes à la recherche d'une habitation, jeunes et moins jeunes, font plus que jamais l'exercice de choisir entre une rénovation économe en énergie et une construction neuve. Les quinquagénaires et les sexagénaires sont les plus enclins à choisir le neuf : ils ont le temps d'attendre plusieurs années la réalisation de leur projet et, à l'instar de nombreux investisseurs, ils ne sont pas rebutés par la hausse des taux d'intérêt et mettent beaucoup plus de cash sur la table", observe Johan Krijgsman.

Des décisions politiques pourraient aussi jouer un rôle déterminant dans la direction que prendra le marché, poursuit Era, qui cite entre autres l'exemple du taux de TVA réduit à 6 % sur la démolition-reconstruction, qui "est en place jusqu'à la fin de l'année et pourrait être prolongée." "Compte tenu de la vétusté de notre parc immobilier, de l'inflation et du coût de l'énergie, la reconstruction de la ville sur la ville ne pourra s'amorcer qu'au travers d'incitants fiscaux décidés à long terme pour répondre à la forte demande en logements tout en visant la neutralité carbone."