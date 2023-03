L’an dernier, au Mipim, les autorités communales de Seraing avaient fait la promotion d’un projet de résidence pour étudiants et jeunes actifs au cœur du quartier d’Ougrée, en passe d’être redéfini conformément au Master plan adopté précédemment. Porté par le consortium formé par le promoteur Cordeel et la société immobilière réglementée (SIR) anversoise Xior Student Housing, futur opérateur de la résidence, celui-ci cible le château de Trasenster et son parc privé de quatre hectares, désormais propriété de la Ville qui l’ouvrira au public.

Cette année, Barbara Géradon, bourgmestre de Seraing depuis sa prestation de serment le lundi 20 mars, et Laura Crapanzano, échevine sérésienne en charge de l’Environnement et des Marchés publics, accompagnées de la régie autonome communale Ériges, ont profité du salon pour annoncer deux nouvelles.

Métamorphose d'un quartier

De un, l'attribution du permis d'urbanisme sollicité par Cordeel et Xior d'ici la mi-mai 2023, suite à la récente clôture de l'enquête publique. "Il n'y a eu aucune réclamation, se félicite Sébastien Grutman, de Cordeel Group. C'est assez rare pour être souligné et prouve la pertinence de notre projet." Actuellement en friche, le site de Trasenster accueillera un ensemble de bâtiments neufs hébergeant 300 studios, dont 28 à tarif social. Le château sera, quant à lui, rénové en profondeur pour y inscrire un établissement horeca et des salles d'étude à l'étage. "Le projet s'ancre en bord de Meuse, à un emplacement stratégique au carrefour entre la Ville de Liège, l'université du Sart-Tilman et les hautes écoles sérésiennes en centre-ville, le tout idéalement connecté grâce à la gare de Seraing voisine, un réseau de lignes de bus et l'arrivée imminente du tram", souligne l'échevine.

La résidence sera bâtie suivant le procédé spécial "C-fast" mis au point par Cordeel, soit "à la manière d'un Lego", reprend Sébastien Grutman. Celui-ci permettra d'accélérer le processus de construction pour livrer le tout à temps pour la rentrée 2025. "Les étudiants et jeunes actifs pourront prendre possession des logements dans un quartier métamorphosé d'ici là." En effet, les travaux vont bon train sur le site des Ateliers centraux voisins, reliés à une future place publique jouxtant le château par une passerelle cyclo-piétonne dont les pieds sont déjà réalisés, renseigne Laura Crapanzano, qui évoque aussi l'avancement du chantier du boulevard urbain, destiné à recueillir la circulation automobile actuellement concentrée en bord de Meuse. "La prochaine étape, ce sera celle de la pacification des quais de Meuse, mais c'est une annonce pour un prochain Mipim", sourit-elle.

Chaudière biomasse

Car la seconde nouvelle de ce Mipim 2023 concerne la mise en place d'un réseau de chaleur reliant non seulement tous les bâtiments neufs prévus par le consortium mais aussi les projets publics alentour : deux immeubles totalisant dix à quinze logements portés par la Ville dans la rue Ferdinand Nicolay (en ce compris la rénovation du Phalanstère), les halles industrielles réaffectées des Ateliers centraux, la future académie de musique logée dans l'ancien hôpital d'Ougrée rénové, la salle de concert de l'OM (livrée en octobre 2023) et le parc d'activités économiques de la Spi, l'agence de développement économique liégeoise, destiné à être étendu à dix-sept hectares (zoning LD).

Mais aussi, pourquoi pas, les deux terrains de 5 000 et 15 000 m² jouxtant la gare, appartenant respectivement à la Ville et à la SNCB, que les autorités communales sérésiennes aspirent à exploiter pour de futurs projets mixtes. Alimenté par une chaudière biomasse, sans doute à pellets, le réseau de chaleur, qui a fait l'objet d'une étude de faisabilité du bureau Arcadis, mobilisera des fonds publics via un subside de cinq millions d'euros. "La mise en service du réseau est prévue en 2026", conclut l'échevine en précisant que la Ville lancera un appel pour trouver un opérateur dans les prochaines semaines.