Depuis le feu vert du gouvernement bruxellois, à l’été 2021, jusqu’à sa mise en place effective cette semaine, il aura fallu attendre pratiquement deux ans pour que la Région se dote d’un "Guichet des occupations temporaires". C’est que deux de ses institutions publiques sont à la manœuvre, Citydev.brussels et Perspectives.brussels, ce qui requiert coordination et travail d’équipe. Et que, surtout, avec l’éclatement de la guerre en Ukraine entre-temps, leurs plans ont été bouleversés et leurs énergies focalisées sur l’accueil des familles réfugiées.

Reste qu'en matière d'occupations temporaires, justement, la crise ukrainienne aura été source d'apprentissage. "Cela a été une bonne école, acquiesce Benjamin Cadranel, administrateur général de Citydev. Les institutions bruxelloises se sont serré les coudes, l'impact émotionnel et le surcroît de motivation ont permis d'aligner les énergies et de consolider les rôles de chacun." Résultat : maintenant que le guichet est en place, tant Citydev que Perspectives sont au diapason avec leur valeur ajoutée et leurs attributions respectives. "Il n'y a pas de conflit, de concurrence, mais bien une recherche commune d'intelligence et de bonne entente entre nous." "Ce n'est pas toujours chose aisée, car même si c'est la Région qui nous emploie, il y a encore une logique d'institution dans ses différentes entités", remarque, pour sa part, Antoine de Borman, directeur général de Perspectives et, par ailleurs, président du conseil d'administration de Citydev entre 2018 et 2020, ce qui n'a pas manqué de créer des liens privilégiés.

Plateforme virtuelle

Très attendu tant par les propriétaires d'immeubles temporairement vides que par les entreprises et artisans cherchant à héberger leurs activités à petits prix au cœur de la capitale, sans oublier les associations en quête de locaux pour loger urgemment un public en situation de précarité, le guichet en question est en réalité une plateforme en ligne (https ://occupationtemporaire.brussels) derrière laquelle on retrouve l'équipe dédiée de Citydev. Une équipe qui encadre et gère au quotidien les quelque 150 occupations temporaires inscrites dans le portefeuille d'immeubles de l'institution depuis plusieurs années. "Le service, qui existe à part entière depuis quatre ans maintenant, compte cinq personnes à temps plein", précise Benjamin Cadranel. Ce sont elles qui vont opérer le "matching" entre les propriétaires d'immeubles et les candidats locataires et occupants. "Un jour, on pourrait imaginer qu'il soit automatisé. Mais c'est la porte ouverte aux dérives et le contrôle est donc opéré par Citydev pour le moment", note-t-il.

En amont de ce travail de mise en relation, la plateforme offre également à ceux qui la parcourent une série de réponses à leurs questions pratiques. À 186 questions, très exactement. Des plus simples au plus fouillées, et ce, en matière d’implantation des occupations temporaires sur le territoire régional, de permis à solliciter, de normes à respecter, de contrat de bail, d’assurances et autres nombreux tracas administratifs.

Définir une méthodologie

Quid du rôle de Perspectives dans tout cela ? "Notre travail se situe dans l'analyse des données et des tendances afin d'affiner notre connaissance du marché et des besoins des différents acteurs en présence, répond Antoine de Borman. Nos équipes vont donc s'attacher à cartographier les lieux des occupations temporaires, à établir des tarifs de référence, à dresser le profil des propriétaires, des entreprises locataires et des occupants des hébergements d'urgence, etc. De quoi, in fine, définir une méthodologie à suivre pour soutenir les équipes de Citydev sur le terrain. Mais aussi pour pouvoir opérer l'arbitrage entre les parties en ayant une connaissance précise de l'offre et de la demande, notamment en matière d'équipements, un sujet qui me tient particulièrement à cœur."

Plusieurs atouts

Cela fait certainement une bonne dizaine d’années que les occupations temporaires ont émergé au sein de la Région bruxelloise. D’abord timidement, grâce à des accords ponctuels entre des propriétaires et des associations. Puis l’intérêt a grandi dans le chef tant des propriétaires de sites ou de bâtiments temporairement vides (qui y voient un bon moyen de rentabiliser leurs biens tout en sécurisant les lieux via une présence sur place) que dans celui des occupants (qui profitent d’un loyer réduit et d’une plus grande flexibilité par rapport au marché locatif classique). Plus récemment, voici quelque cinq, six ans, la Région elle-même s’est rendu compte de “la valeur ajoutée des occupations temporaires pour la ville”, indique Benjamin Cadranel (Citydev.brussels). Et ce, notamment grâce au travail des équipes de Citydev qui ont organisé ces prises en occupation limitées dans le temps. Entre autres au bénéfice d’artisans et de petites entreprises, apportant ce faisant une dimension économique au mouvement, et ramenant en ville des activités productives qui n’y avaient plus accès autrement.

Outre la “simple” mise à disposition d’espaces libres, les occupations temporaires permettent aussi aux porteurs de projet de tester un lieu, de l’ouvrir sur son quartier en le faisant vivre pendant toute la durée de la demande de permis. “C’est une forme d’expérimentation qui est enrichissante pour la ville”, conclut Benjamin Cadranel.