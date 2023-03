ERA devient numéro 1 de l'immobilier en Belgique: "Le plus grand potentiel de croissance est en Wallonie"

Déjà leader au nord du pays, ERA a connu ces deux dernières années un développement éclair en Wallonie et à Bruxelles, où son nombre d'agences est passé de 8 à 31, pour un chiffre d'affaires qui y a atteint 7,5 millions d'euros en 2022, en hausse de 71%.

Au niveau national, ERA vise les 180 agences, dont un tiers en Wallonie et à Bruxelles, avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2030.

"Le plus grand potentiel de croissance se situe en Wallonie, en particulier dans la province du Hainaut, où nous souhaitons ouvrir une dizaine de nouvelles agences à court terme", détaille Emmanuel Deboulle, Business development manager Bruxelles et Wallonie. "Pour cela, nous comptons aussi sur la poursuite du développement des agences actuelles et sur la reprise d'agences ou de réseaux existants."

Désormais numéro 1 en Belgique, en lieu et place de Century 21, l'entreprise table sur une "excellente année 2023, malgré des défis économiques importants". "Notre approche innovante séduit de nombreux courtiers. L'heure est à la consolidation", assure son CEO Johan Krijgsman.