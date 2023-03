L’essence même d'un salon immobilier international est de braquer les projecteurs sur des projets pour les présenter au monde entier. Mais lors de cette édition 2023 du Mipim, deux tours étaient de passage à Cannes… incognito.

La première n’était pas très bien camouflée. Que du contraire, même, puisque sa maquette était exposée bien en évidence sur le stand du promoteur dubaïote Nakheel, que la planète entière connaît pour avoir entre autres construit le programme d’îles artificielles en forme de palmier Palm Jumeirah au large de l’émirat arabe. Mais aussi pour avoir lancé le chantier d’une tour de… 228 étages en 2008, censée devenir la plus haute au monde (plus de mille mètres), avant de stopper net les travaux à cause de la crise économique et financière.

Haute de près de 60 étages, la tour présentée cette année au Mipim par Nakheel ne se distingue pas par sa grande taille. Elle n’en est pas moins ultra-luxueuse et un tant soit peu démesurée tout de même puisque chacun de ses étages est pourvu d’une piscine, dont la taille se réduit au fur et à mesure qu’on prend de la hauteur.

Les représentants commerciaux présents sur le stand ne pouvaient pas révéler son nom, pas plus que ses mensurations ou le budget nécessaire pour sa construction. Une annonce officielle est prévue d’ici un mois.

La plus haute tour à appartements au monde

L’autre tour cachée du Mipim l’était, elle, un peu mieux. À tout le moins pour ce qui est de sa silhouette. Destinée à s’imposer comme la tour résidentielle la plus haute du monde et donc dépasser la Central Park Tower de New York (472 mètres), elle est portée par le développeur brésilien FG Empreendimentos, l’un des dix plus grands groupes de construction au Brésil. Sur le stand du pays à Cannes, pas de maquette, pas de visuel, pas même un flyer oublié sur une table. Par contre, la délégation du promoteur sur place était un peu plus loquace que celle de son homologue dubaïote. Et soufflait quelques détails à demi-mot, tout en taisant soigneusement le nom de la tour.

Celle-ci culminera donc à 520 mètres de haut, pour 155 étages. Elle abritera des appartements de standing, dont les plus petits comptent tout de même 300 m² pour un prix de départ fixé à 20 millions de réaux brésiliens (3,5 millions d’euros). Il faudra patienter un peu plus longtemps pour avoir plus d’informations puisque le rendez-vous est, ici, donné en novembre 2023.