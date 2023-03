Jean Mossoux est notamment administrateur dans des organisations, impliqué comme accélérateur dans des start-up, des organisations à profil social et des entreprises, mais également auteur de plusieurs ouvrages dont Ras le Bol ou paraboles en 2012. Il est aussi un petit-cousin de Jacques Brel. Jacques Borlée est, lui, athlète olympique, coach international et entraîneur des Tornados. Ensemble, ils ont rédigé Brel Etincel'(1), un ouvrage dans lequel ils explorent dix chansons inspirantes pour "entreprendre ses rêves" à la mode Brel. Jean Mossoux nous en parle.

Pourquoi ce livre ?

Cela fait dix ans que je travaille dessus. Quand j'animais des ateliers avec des dirigeants dans la foulée de Ras le bol ou paraboles, certaines personnes me disaient parfois que ce serait peut-être plus simple de parler de leadership avec une autre référence que celle de l'évangéliste Matthieu, même si l'ouvrage n'avait rien de religieux. Une relecture de son Évangile permet en effet de se rendre compte que 80 % des thèmes du management y sont repris. Jacques Brel a toujours été une source d'inspiration pour moi. Il a marqué mon histoire. J'ai vécu son ascension. Les liens familiaux sont très forts. Il y a déjà plein de livres sur Brel mais nous proposons ici une autre lecture et je pense qu'il y a des choses sur Brel que je suis le seul à pouvoir dire.

C’était au départ un projet personnel...

Tout à fait. Mais quand j'en ai parlé à Jacques Borlée que je connais depuis longtemps, il m'a tout de suite dit : "Je le fais avec toi". Depuis une élocution obligatoire sur Les Bourgeois faite lorsqu'il avait 17 ans, Brel l'inspire et est son compagnon. Son implication dans le livre a été un cadeau pour moi. Il m'a amené à revoir complètement le schéma du livre.

Il est question de chansons sur l’esprit d’entreprendre. Comment avez-vous fait un choix parmi le répertoire immense de Brel ?

J'ai repris dix chansons même si ce ne sont pas les plus connues. La chanson qui m'a fait démarrer c'est Il pleut, un texte de "débutant". À l'époque, Jacques Brel travaille dans l'usine familiale. Il y dit : "Les carreaux de l'usine…, j'irai les casser". On y trouve l'idée de s'arracher à l'ennui, faire confiance à ses bonnes intuitions, saisir sa chance ou encore quitter un quotidien trop étriqué pour s'engager dans l'envie acharnée de se réaliser.

Que trouve-t-on comme messages dans les autres chansons ?

Il nous faut regarder est une invitation à l'émerveillement, L'aventure apparaît comme un éloge du temps présent. Jacques Brel est anticipatif de la pleine conscience. Dans Toi, si tu étais le Bon Dieu, on retrouve l'idée selon laquelle il ne faut pas faire appel à la providence pour régler ses problèmes. C'est à chacun d'être le moteur de sa vie. La quête, chanson phare de L'Homme de la Mancha, trace le sentier pour aborder l'inaccessible sans relâche et sans craindre l'échec.

Sa vie aussi est-elle source d’inspiration ?

Partir à Paris, comme il l'a fait, c'était vraiment une rupture à l'époque. Il s'est battu pour devenir célèbre. il est devenu chanteur mais aussi pilote, navigateur, créateur de L'Homme de la Mancha,… Il a osé faire des culbutes toute sa vie. Avoir des rêves et les réaliser reste un message d'actualité.

Le choix du titre et de la couverture est aussi parlant.

Le titre évoque l'étincelle qui éveille chez chacun la flamme. La couverture a été réalisée par Martin Göppner, un graphiste allemand francophile et fan de Brel qui a insisté pour la faire. La boussole signifie : "Prends toi-même ton chemin". On a repris non pas une incessible étoile mais trois. Quant au rouge et au noir, si on était partis sur des teintes plus douces au départ, ces deux couleurs sont celles que les gens associent à Brel : dans Ne me quitte pas ne dit-il pas "Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas ?"?

Jacques Borlée apporte aussi sa touche très personnelle au livre.

Les gens ne se rendent pas compte qu'il tutoie les sommets mondiaux. Ils se demandent comment les Tornados figurent parmi les premiers dans le relais du 4x400 mètres. C'est le mental et l'esprit d'équipe qui font la différence. Jacques Borlée est là avec son spirituel, son émotionnel, son amour. Il faut aimer ses équipes, ses coéquipiers. Les exploits des Tornados sont des performances collectives qui associent des compétences techniques, physiques, du mental mais aussi de l'amour entre les athlètes. Juste avant la course, quand un des coureurs vient lui dire qu'il n'est pas en forme, ce n'est pas : "Tu dois" qu'il faut lui dire mais plutôt : "Je t'aime. J'ai confiance en toi".

Dans l’ouvrage il évoque d’ailleurs ses facteurs de réussite et huit paradis que les faits, ses réseaux et Brel animent en lui. C’est notamment "exprimer ma gratitude", "expérimenter des sensations vivifiantes", "entraîner la grandeur et la joie", "développer la curiosité" ou encore "oser l’innovation". L’influence de Brel contribue à expliquer les médailles. Tout leader pourrait être intéressé à comprendre une des influences de Jacques Borlée.

À qui s’adresse le livre ?

À tout le monde. Aux jeunes, aux leaders… Les chansons de Brel font partie du patrimoine universel de l’humanité. Tous les francophones - et même de nombreux néerlandophones - connaissent Brel, ses chansons, ses leçons d’énergie.

1) Brel Etincel'- 2022 - 141 pages. Le livre est disponible chez UOPC et Filigranes Le Zoute ou via le site Le livre en papier. Il est vendu au bénéfice de deux associations : le parcours d'apprentissage parascolaire Tada (ToekomstAtelierDel'Avenir) et Wapa (War Affected People's Association)