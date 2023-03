Crise énergétique ou pas, la mobilité se tourne plus que jamais vers l’électrique. Les constructeurs lancent des modèles de moins en moins chers, tandis que des moyens de transport alternatifs s’imposent dans les grandes villes. Mais beaucoup reste à faire pour que l’électrique trouve sa place partout. Avec sa start-up, Owa6, le Liégeois Loïc Lempereur entend proposer une solution universelle aux entreprises qui réfléchissent à l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques pour leurs collaborateurs.

Invité au Mipim de Cannes par le Groupe de redéploiement économique liégeois (GRE-Liège), il a pu présenter son concept aux entreprises et investisseurs présents et élargir son carnet d'adresses. "J'ai commencé à travailler dans le domaine des bornes de recharge il y a un an et demi, et je me suis vite rendu compte qu'au-delà de l'aspect technique, il y avait aussi un manque criant d'optimisation et de design dans les solutions offertes par les constructeurs, se souvient Loïc Lempereur. Avec Owa6, le but est de proposer une solution universelle - nos bornes fonctionnent avec tous les types de véhicules - aux entreprises qui veulent s'équiper. Il faut aussi se rappeler que, sur le parking d'une entreprise, les places dévolues aux véhicules électriques sont souvent proches de l'entrée, ce qui offre déjà une image de la société en question. Apporter une solution design est donc aussi une force."

Un projet 100 % liégeois

Owa6 est en plus un projet 100 % liégeois, avec plusieurs sociétés qui ont travaillé main dans la main pour apporter chacune leur expertise. "On veut vraiment mettre l'accent sur l'intégration de nos bornes dans le paysage, avec une possibilité de les faire customiser aux couleurs de l'entreprise, notamment, poursuit le Business Developer d'Owa6. Nos bornes sont aussi solides, en acier et compactes. Cela confère de l'uniformité au niveau visuel, mais permet aussi de mieux durer dans le temps par rapport aux bornes classiques. Lesquelles sont souvent conçues en plastique et finissent soit par jaunir, soit par se craqueler."

Mais comment passe-t-on d'une formation en architecture au marché des bornes de recharge ? Loïc Lempereur nous éclaire sur son parcours. "Je suis sorti en 2019 de l'Université de Liège avec un diplôme d'architecte. Durant ce cursus, j'avais eu l'occasion de créer un meuble design, que j'ai essayé de vendre à plus grande échelle via un site Internet que j'avais également créé, raconte-t-il. Par la suite, j'ai tout de même travaillé six mois en tant qu'architecte, mais il me manquait ce contact humain et ce côté commercial qui m'avait plu lors de ce premier projet. J'ai donc effectué un master de spécialisation à l'HEC, l'école de gestion de l'Université de Liège."

De l’architecture à l’électrique

Un cursus intensif, condensé en un an, pour tout apprendre du monde de l'entreprise. "À la fin, on devait lancer un projet et suivre un stage en entreprise et j'ai découvert le secteur de l'électrique au sein de la société BST Group. Dans un cadre où de nouvelles lois arrivent pour promouvoir les véhicules de société électriques, l'idée était de trouver des entreprises qui cherchent à installer des bornes de recharge. J'ai fini par travailler pour BST en tant qu'indépendant, et nous sommes aujourd'hui partenaires."

Un parcours déjà bien rempli pour Loïc Lempereur, qui n'oublie rien de ses expériences. "Pour développer le design de nos bornes, je me suis tourné vers un designer qui m'avait déjà aidé lors de la création des meubles sur lesquels j'avais travaillé." La boucle est bouclée.