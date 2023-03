Quand on évoque Uccle, on ne pense pas d'emblée au Dieweg. "Et pourtant, le quartier est agréable. Ceux qui y vivent y sont bien et n'ont pas envie de déménager, estime Jean-Pierre Marchant, notaire à Uccle. On en parlait sans doute plus il y a quelques années. Peut-être parce qu'aujourd'hui, les gens qui habitent au Dieweg tout en étant non loin de l'Observatoire préfèrent dire qu'ils vivent dans le quartier de l'Observatoire…"

L'avenue de l'Observatoire était anciennement également le Dieweg avant qu'on ne coupe l'artère par l'avenue Circulaire, rappelle le notaire. À l'origine, c'était une route de crête qui permettait d'aller de Boondael à la chaussée d'Alsemberg, avant la construction de l'avenue De Fré qui n'était encore qu'un ruisseau. "La chaussée Saint-Job était, elle, dans la vallée, avec plus de maisons de type ouvrières. Mais de nos jours, on ne voit plus tellement de différences entre les deux. La commune a fait de gros travaux de rénovation sur la chaussée", remarque Me Marchant.

Quelques belles anciennes villas

Le quartier du Dieweg est huppé sans avoir la renommée de ses voisins du Fort Jaco, de l'Observatoire ou encore du Vert Chasseur. "On y trouve de belles maisons mais pas de propriétés exceptionnelles. C'est un quartier plus discret, quoique, historiquement, il s'agit du même genre de quartier que le Fort Jaco ou le Vert Chasseur. Mais il n'en a pas l'attractivité. Ce n'est pas non plus une artère de passage, où les gens se promènent en grosse voiture…"

Maisons des années 1950 et belles villas rénovées se côtoient au Dieweg. ©Jean-Luc Flémal

L'habitat y est très varié. "Comme partout à Uccle d'ailleurs. C'est ce qui rend la commune sympathique, souligne le notaire. C'est plus chic du côté de l'Observatoire et un peu moins du côté de Calevoet. Mais aujourd'hui, avec les prix pratiqués dans la capitale, tout devient cher", constate Me Marchant, tout en ne se hasardant pas à donner un montant type tant la diversité est grande. "On a quelques belles anciennes villas qui ont été très bien rénovées, mais aussi certaines habitations qui ne l'ont pas du tout été. On peut avoir côte à côte une belle maison rénovée à grands frais et une maison des années 1950 qui est restée dans son jus et qui intéresse peu d'amateurs, ceux-ci n'ayant pas envie de se lancer dans des frais importants pour la remettre au goût du jour."

De bonnes affaires

Dans le bas du quartier du Dieweg, du côté de Calevoet, on trouve également de belles maisons. "Mais la rue est assez sombre car plantée de nombreux grands arbres plus que centenaires", poursuit le notaire tout en précisant que, "d'un côté on a des biens très chers et de l'autre, il est encore possible de faire de bonnes affaires. Dans le coin du Lycée français, on trouve des appartements à des prix très démocratiques. Il s'agit d'immeubles Etrimo qui n'ont pas toujours bien vieilli. Mais on peut aussi, pour un bien neuf de qualité, payer 5 000 euros le mètre carré".

Pas mal de Français habitent le quartier, ce qui s’explique notamment par la proximité du Lycée français. L’École européenne, sur la chaussée de Waterloo, draine également un public aisé.

Situé dans une perpendiculaire au Dieweg, le Bloemenwerf est une villa de style Art Nouveau construite par Henry Van de Velde en 1895. Il s’agit d’ailleurs de sa première réalisation en tant qu’architecte. ©Monuments&Sites – Bruxelles

On peut citer deux biens d’intérêt architectural. Au 292 Dieweg, on trouve la Maison Grégoire Lagasse, une villa de style moderniste dessinée par l’architecte Henry van de Velde en 1933. Elle est classée comme monument depuis 1982. Son jardin est classé depuis 2010. Situé au 102 avenue Vanderaey, une perpendiculaire au Dieweg, le Bloemenwerf est une villa de style Art Nouveau, elle aussi construite par Henry Van de Velde en 1895. Il s’agit d’ailleurs de sa première réalisation en tant qu’architecte. Elle fut, jusqu’en 1900, sa résidence particulière et lui servit d’atelier avec ses collaborateurs et de centre de réunions avec l’élite intellectuelle et artistique européenne de l’époque.

De la verdure et un cimetière classé

Le Dieweg est assez vert, qui abrite le parc de Wolvendael. "Il y a cinq ans, il y avait encore un champ entre le Dieweg et la chaussée Saint-Job. Depuis, il a été loti avec des maisons, évoque Jean-Pierre Marchant. Le cœur du quartier c'est le petit hameau situé près du cimetière où l'on retrouve quelques magasins."

Désaffecté depuis 1958, le cimetière du Dieweg est devenu un lieu de promenade des plus insolites de la capitale, voire étonnement romantique. Comme nombre de cimetières bruxellois, sa création fait suite à l’épidémie de choléra qu’a subie la ville en 1866. On y retrouve d’impressionnants monuments funéraires de styles différents : néogothique, néoclassique, Art Nouveau… L’un d’eux a même été réalisé par Victor Horta. Le cimetière abrite les sépultures d’hommes politiques, d’architectes, de banquiers, de brasseurs… Depuis sa fermeture, quelques inhumations ont encore lieu, généralement dans des caveaux familiaux existants. Certains aussi par dérogation spéciale, comme pour le dessinateur Georges Remi (Hergé) ou le violoniste Philippe Hirshhorn, lauréat du concours Reine Élisabeth en 1967. Classé dans son ensemble depuis 1997, le site est devenu le refuge d’une grande diversité botanique qui attire insectes, oiseaux et rongeurs.