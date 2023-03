Un nouveau projet immobilier s’apprête à voir le jour au centre de l’entité de Chênée (Liège), quai des Ardennes, 195, face à l’Ourthe. Initié par la société Diade qui a acquis le terrain de 700 m² en décembre 2016, il est aujourd’hui au stade des soumissions. La maison qui occupait la parcelle jusqu’alors a été démolie. C’est le 11 février 2022 que Diade a obtenu le permis de démolition et de reconstruction.

La société H-3D, de son nouveau nom Mise, collabore au projet immobilier pour le financement, la réalisation et la commercialisation. Les partenaires sont accompagnés par Olivier Chenot pour le volet financier et commercial.

"C'est un projet de standing très bien situé, orienté sud-ouest, avec vue sur l'eau", explique Serge Lejeune, CEO et administrateur de Mise. Réalisé par l'ingénieur architecte liégeois Daniel Dethier, "le projet est voulu de qualité", fort d'un certificat PEB de score A et de la norme de consommation Quasi Zéro Énergie (QZEN).

Une bonne situation

L’immeuble profitera d’une bonne situation par sa proximité avec l’accès autoroutier, les transports en commun et la liaison du futur tram via le bus BHNS (bus à haut niveau de service), les commerces locaux, les écoles, mais aussi le centre commercial de Belle-Ile non loin de là, et le centre-ville de Liège.

Si Chênée a fortement subi les inondations de juillet 2021, "ce projet ne se situe pas en zone inondable, ni avant, ni maintenant", précise Serge Lejeune. Les garages, couverts, seront situés au rez-de-chaussée, et les logements dès le premier niveau.

Un penthouse

L'immeuble comprendra en tout dix-huit appartements "dont un penthouse au dernier niveau" pour un total de 2000 m² de surface bâtie. "Il y aura huit niveaux d'appartements et le neuvième niveau pour le penthouse de 128 m²", détaille le CEO de Mise, le tout équipé d'un ascenseur, de portes sécurisées et d'un vidéophone.

Si l’entité liégeoise de Chênée a fortement subi les inondations de juillet 2021, Serge Lejeune (Mise) assure que l’emplacement du projet n’est pas en zone inondable. ©Miyisis/mise et Diade

Le projet comprend plus précisément quatre appartements d'une chambre, douze de deux chambres, et deux de trois chambres, d'une superficie de 54 à 115 m². "Tous profiteront d'un garage, une cave et une terrasse." Avec, en sus, un jardin collectif autour du site. Les caves seront inscrites en sous-sol avec l'espace technique et le local vélos et poubelles. Chaque logement sera équipé d'une chaudière individuelle au gaz.

"L'idée est de faire appel à des entreprises locales pour la construction, qui sera de type traditionnelle", ajoute Serge Lejeune. Le tout sera réalisé en blocs de béton, "avec un parement en briques collées formant un certain relief de sorte à obtenir un mur arrondi."

"Le projet s'adresse à un public recherchant un certain niveau de confort, tous profils d'acquéreurs confondus. Mais aussi à des investisseurs, par exemple, des quinquagénaires qui souhaitent s'y installer plus tard."

La commercialisation démarrera une fois la construction lancée, pour un prix oscillant entre 3 000 et 3 600 euros/m² en moyenne, "suivant la taille de l'appartement."

Changement de nom

Le groupe de promotion immobilière liégeois H-3D est rebaptisé Mise depuis le 15 mars dernier. Un nouveau nom pour un nouveau départ. Mise est la conjugaison des prénoms des deux associés à sa tête, Serge Lejeune (CEO) et son épouse Mireille. “‘Mise’ pour inspirer l’investissement et la prise de risque toujours calculée”. “On mise sur des personnes, des idées et des projets avec une attention constante à l’orientation et l’emplacement géographique, souligne le CEO qui ouvrira deux postes salariés d’ici l’été 2023. Rien de tel que le soleil pour chauffer sa maison ou son appartement.” Le groupe, qui poursuit son activité de location et de promotion, totalise près de douze réalisations sur les vingt dernières années. “À l’heure actuelle, nous comptabilisons environ 25 000 m² de projets en portefeuille pour la réalisation d’appartements et maisons, de commerces ou encore de cabinets médicaux.”