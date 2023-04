La banque et la finance l'ont toujours attirée. Quant à l'immobilier, elle le découvre au début de sa carrière chez BNP Paribas Fortis. "Une fois qu'on a accroché à l'immobilier, on n'a pas envie d'en sortir", explique Aurore de Montjoye, qui est promue Head of Real Estate Finance depuis le 1er janvier 2023.

Son diplôme de Sciences de gestion (UCLouvain) en poche, elle intègre, en 1999, un programme de stage au sein de la banque. "Pendant 18 mois, on passait dans différents départements. Comme il fallait choisir une orientation, j'ai opté pour le Private Banking. Je pensais que c'était plus intéressant de répondre aux préoccupations financières de particuliers que de traiter les problématiques des sociétés. Mais, pour finir, c'est vers les entreprises que je suis allée."

La jeune femme débute au centre d'affaires de Bruxelles où elle est en charge d'un certain nombre de PME. "J'ai découvert le métier de banquier et le monde de l'entreprise. Très vite, ce sont les dossiers liés à l'immobilier qui m'ont le plus intéressée." Elle répond alors à un appel d'offres pour le département Real Estate Finance. "J'ai quitté le monde des PME pour le Corporate et de plus grosses entreprises même si, en immobilier, les sociétés sont encore relativement petites par rapport à d'autres secteurs. On a assez vite un contact avec le CFO ou le CEO."

Ses clients, ce sont les promoteurs et les investisseurs qui achètent ou construisent des immeubles pour les vendre ou les louer dans tous les segments du marché (Cofinimmo, Codic, Immobel, BPI…). "J'ai très vite accroché et apprécié le côté intellectuel et relationnel avec des personnes de haut niveau. L'immobilier, c'est un petit monde dans lequel on connaît vite les gens et où les possibilités de contacts sont nombreuses : séminaires, événements, salons comme le Mipim…" Elle évolue dans le département pour en être nommée, il y a cinq ans, Deputy Head et finalement Head.

Des milieux traditionnellement masculins

"C'est mon premier défi managérial", souligne Aurore de Montjoye qui, à 46 ans, gère une équipe de 17 personnes. Tout en reconnaissant que la banque reste traditionnellement un milieu d'hommes en matière de postes de direction, et l'immobilier plus encore. "Cependant, le fait d'avoir eu trois enfants et d'avoir travaillé à temps partiel à certains moments de ma carrière ne m'a pas empêchée d'évoluer. Je pense que cela n'aurait pas été possible il y a vingt ans. J'ai aussi la chance d'appartenir à une entreprise qui veille à l'égalité des genres parmi son personnel." Elle est, par ailleurs, active au sein du cercle belge des femmes de l'immobilier.

Le contexte actuel apporte aussi son lot de challenges. "Il y a pas mal d'incertitudes pour l'instant avec la hausse des taux, l'augmentation du coût des matériaux, le contexte géopolitique, etc., mais notre stratégie n'a pas changé. Nous sommes là pour soutenir nos clients." La banque les accompagne pour le financement de projets, les augmentations de capital, les émissions obligataires, le conseil en acquisition et vente et, plus que jamais, pour les questions de durabilité. Un département spécifique a été créé au sein de la banque avec des ingénieurs, architectes et experts qui s'attachent à sensibiliser les clients et à les aider à avancer dans la transition énergétique.

"Depuis des années, l’immobilier en Belgique a un profil de risque moins élevé que d’autres secteurs et dans d’autres pays. Il n’y a pas eu de chute, ni de hausse spectaculaire. Certains disent que cela devient ennuyeux mais c’est aussi ce qui fait son attractivité auprès des investisseurs."