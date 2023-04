Jusqu'en 2007-2008, le prix des forêts wallonnes stagnait, à tout le moins évoluait très peu. Depuis, porté par une baisse continue des taux d’intérêt hypothécaires et une augmentation du prix du bois (résineux, mais surtout feuillus), il s’est envolé. Avec la hausse récente des taux, a-t-il atteint un sommet ? Les experts s’interrogent. Parmi lesquels Frédéric Petit, expert forestier depuis 37 ans, par ailleurs, président de NTF, l’association des propriétaires terriens de Wallonie.

Le prix des forêts a-t-il atteint un sommet ? Va-t-il se stabiliser ou baisser ou, au contraire, la spéculation à la hausse va-t-elle se poursuivre ?

Je n’ai pas de boule de cristal. Et je suis partagé car il y a autant d’éléments qui sont susceptibles de tirer les prix à la baisse qu’il y en a à même de les pousser à la hausse…

Commençons par ceux qui soutiennent le prix…

Premier élément : la rareté des biens à vendre. L’offre est limitée. Il y a peu de propriétaires qui veulent ou qui doivent vendre. Et les liens affectifs qui lient les nouvelles générations aux forêts sont loin de s’être distendus.

Autre élément : une meilleure valorisation du prix du bois qui crée, mécaniquement, une tension à la hausse du prix des propriétés forestières.

Avec ceci que les forêts demandant peu d’efforts – les arbres poussent lentement, mais gentiment et sûrement –, elles sont considérées comme un placement sûr, ce qui est appréciable dans le contexte actuel.

La quatrième raison qui soutient les prix tient à une fiscalité assez avantageuse en matière de précompte immobilier (relativement bas), de droits de succession ou de donation (limités à la valeur du foncier et non aux arbres qui poussent dessus), etc.

Enfin, il y a un élargissement de la demande à des acheteurs qui se soucient moins de rentabilité que de plaisir, d’écologie, d’environnement… et qui achètent au-dessus de la valeur économique. Parfois à des prix fous.

À l’inverse, il y a une série d’éléments qui tirent ou pourraient tirer les prix à la baisse…

En premier lieu, et comme pour tous les actifs immobiliers, il y a la hausse récente – depuis un an – des taux d’intérêt hypothécaires. Un élément susceptible de tirer les prix à la baisse, du moins dans le chef de ceux qui voient l’achat comme un placement.

En deuxième lieu, je mettrais l’évolution du climat et ses conséquences sur l’état de santé des forêts. Les scolytes qui ont fait chuter le prix des épicéas entre 2018 et 2020 de 70 euros le mètre cube à… zéro euro ne sont qu’un exemple. Les risques sanitaires sont des risques bien réels qui inquiètent les forestiers et les experts forestiers.

Dans le même esprit, et, en numéro trois, il y a le fait que la législation environnementale va sans doute se faire de plus en plus contraignante sous l’impulsion de l’Europe qui protège les forêts au détriment de certains aspects de liberté de gestion. Pas seulement sur les sites Natura 2000, mais sur l’ensemble des forêts.

Quatrième élément : les frais de mutation (12,5 % de droits d’enregistrement et 2 à 3 % de frais de notaire en moyenne) qui restent élevés. Tant que le prix continuait à augmenter, ces 15 % étaient récupérables en deux ou trois ans. Mais si les prix stagnent, il faudra plus de temps. Seules les opérations sur le long terme pourront être envisagées, limitant, dès lors, la demande.

En cinquième lieu, je pointerais les risques liés à la fiscalité qui pourrait être moins avantageuse.

Cinq partout, donc. Autrement dit, vous pensez que les prix vont stagner ?

La hausse des prix va ralentir, c’est sûr. Mais je ne peux dire dans quelle proportion. Il faut dire que la Belgique porte très peu de transactions (à comparer avec la France notamment) et qu’il est donc compliqué de faire des statistiques et des analyses.

Toutes les régions forestières belges subiront-elles à l’identique la même évolution ?

Sans doute le Condroz tiendra-t-il mieux. Il est très prisé pour son climat moins rude qu’en Ardenne, ses paysages plus variés, son relief ondulé, ses châteaux… L’Ardenne, moins convoitée pour des raisons esthétiques, subira sans doute un peu plus la pression, même si elle reste recherchée pour des raisons de rentabilité et pour la chasse. Peut-être est-ce du côté des forêts du Hainaut et de l’Entre-Sambre-et-Meuse que la pression à la baisse se fera la plus forte.

Jusqu’à quel point l’intérêt grandissant d’acheteurs qui négligent les aspects économiques d’une forêt joue-t-il ?

C’est difficile à dire. Mais je constate que les motivations tant des propriétaires que des candidats-propriétaires évoluent. Il y a trente ans, leurs motivations étaient quasi exclusivement économiques : ils achetaient du terrain pour produire du bois et en tirer une source de revenus. Depuis quelques années, et, de plus en plus, s’insèrent des implications d’ordre écologique et environnemental, d’une part, de type ressourcement, plaisir, détente (et la chasse en fait partie), d’autre part, qui incitent des candidats acquéreurs à vouloir posséder “un coin de nature”. Auxquelles s’ajoute un souci de diversification patrimoniale ; moins maintenant que les taux sont repartis à la hausse mais c’était visible il y a quelques mois encore. Cela ne veut pas dire que les aspects économiques sont gommés (ils sont et restent importants pour l’avenir et la survie du patrimoine) mais ils ne sont plus le seul centre d’intérêt.

Dans le même esprit, je constate qu’il y a une volonté de plus en plus marquée de certains propriétaires de défendre les principes du circuit court et donc, de proposer leurs bois à la filière de transformation locale.

Autrement dit, pas à l’Asie…

Disons que certains propriétaires, choqués peut-être par le fait que nos bois font un aller-retour vers l’Asie, partant sous forme de fûts et revenant sous celle de meubles, sont prêts à faire un petit sacrifice sur le prix du bois pour contrecarrer les aspects capitalistiques sauvages des Asiatiques, qui asphyxient notre filière bois. Ceci dit sans juger. Car il faut reconnaître que vendre son bois à des acheteurs chinois, vietnamiens, indiens ou pakistanais peut rapporter jusqu’à 50 % de plus. Dans le cas des feuillus du moins : alors que les acheteurs locaux payent 100 euros le mètre cube de chêne, les Chinois vont jusqu’à débourser 150 euros pour les mêmes arbres. Une aubaine pour les vendeurs, ce plus grand bénéfice permettant de rentabiliser les efforts réalisés par plusieurs générations mais aussi de profiter à la forêt puisqu’il peut être réinvesti.

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Ce n’est pas la Chine qui a dégradé notre industrie de transformation du bois mais le coût de notre main-d’œuvre. Comme il a dégradé notre sidérurgie, nos charbonnages… Même si je reconnais le fait que les porte-conteneurs ne peuvent retourner à vide en Chine et qu’il n’y a pas mieux que le bois pour les lester, joue les trouble-fêtes. Il n’empêche, le marché du bois s’est internationalisé et on ne peut aller contre la mondialisation. Pas plus qu’on ne peut prendre des mesures protectionnistes. Je suis pour la promotion du matériau bois. Et il faut continuer à pouvoir le vendre. Même en Asie.

Pour les résineux, l’Asie ne joue pas les trouble-fêtes ?

Ce marché est très différent car il s’agit davantage d’une marchandise standard, plus facilement sciable et, surtout, parce qu’on a, en Wallonie, de grosses scieries en résineux, autrement dit, des outils très compétitifs et performants.

En quinze ans, le prix des fonds a doublé, voire plus que triplé

Une forêt n’est pas l’autre, dont les prix peuvent s’avérer très différents. En effet, bien plus de critères qu’on le croit interviennent dans l’expertise. “Sa taille et sa situation, pointe Frédéric Petit, la qualité du sol, le relief et l’accessibilité, le potentiel cynégétique (tir de gibier ou loyer provenant de la chasse), le volume de bois sur pied, la nature et la qualité des arbres, l’âge des peuplements forestiers, l’état d’entretien, le coup de cœur éventuel d’un amateur…”

Si le prix du bois coupé et donc sur pied (les arbres en croissance) – c’est-à-dire : un des deux éléments dont il faut tenir compte dans l’expertise – a augmenté en quinze ans, c’est surtout le prix du foncier (sol nu) qui a explosé. “On peut considérer qu’en moyenne, en Région wallonne, toutes régions confondues (Condroz, Ardenne, Entre-Sambre-et-Meuse…), le prix des fonds avant 2008 était généralement compris entre 2 000 et 3 000 euros l’hectare et celui des arbres en croissance entre 7 000 et 10 000 euros l’hectare, rapporte l’expert. Soit un total oscillant souvent entre 9 000 et 13 000 euros l’hectare. En 2023, on peut considérer que ces mêmes valeurs sont généralement comprises entre 5 000 et 9 000 euros l’hectare pour le fond et entre 7 000 et 15 000 euros l’hectare pour les bois. Soit un total évoluant entre 12 000 et 23 000 euros l’hectare.” Non sans insister sur le fait qu’il s’agit de moyennes et qu’il peut y avoir de grosses différences vers le haut ou vers le bas. “Cela signifie que, pour des compositions identiques, les prix des propriétés ont augmenté de 60 % en quinze ans”, résume Frédéric Petit.

Une forêt de cinquante hectares valant, en 2008, quelque 575 000 euros, vaudrait actuellement entre 650 000 et 1 million d’euros. “Mais cette hausse est essentiellement liée à l’augmentation du prix des fonds de 250 à 300 %, et non du bois dont le cours a, globalement, toutes essences confondues, peu évolué.”

À noter que cette plus-value annuelle de 4 % par an sur quinze ans est liée à un contexte économique particulier et ne tient pas compte de la croissance des arbres. Ce qui peut, “sauf accident climatique ou autre”, le tirer vers le haut…