L’immobilier de luxe va-t-il lui aussi connaître la crise ?

Au point aujourd’hui de peser (enfin ?) sur le marché de l’immobilier du luxe ? Les acteurs du secteur estiment qu’un ralentissement est en tout cas à prévoir. “Un agent immobilier de luxe sur trois (28,6 %) prévoit un recul du marché”, révèle une enquête d’Immodeluxe.com, plateforme en ligne spécialisée dans la gestion de propriétés de luxe, réalisée auprès d'agents immobiliers de luxe de Flandre et de Bruxelles.

Rattrapage de l’inflation et de la crise énergétique

Si la forte remontée des taux préoccupe le commun des mortels souhaitant investir dans la brique, elle n’y serait pour rien dans le ralentissement du marché du luxe. “Une conclusion frappante de l’analyse est que quatre personnes sur dix (42,9 %) affirment que les taux d’intérêt n’influenceront pas la demande en immobilier de luxe”, pointent les auteurs.

”En ce qui concerne les acheteurs sur le marché immobilier en général, les hausses du taux d’intérêt les incitent à se décider plus rapidement pour un achat. [Ils] gardent leur foi en un retour sur investissement à long terme dans l’immobilier de luxe et disposent souvent aussi des moyens de faire l’investissement malgré les taux d’intérêt”, analyse Gertjan Blancke, conseiller commercial Belux, France et Espagne chez Immodeluxe.

En revanche, la crise énergétique (pour 64,3 % des agents interrogés) et l’inflation (57,1 %) risquent bien de peser dans la balance et de faire réfléchir les candidats au moment d’investir. Toutefois, ce ralentissement ne devrait pas affecter les prix pratiqués, notent-ils encore. “Plus de quatre personnes sur dix s’attendent à ce que les prix de l’immobilier de luxe restent inchangés au cours du premier semestre.”

Les performances énergétiques au centre des préoccupations

Si la crise énergétique n’affecte pas directement le marché, les performances des bâtiments deviennent toutefois de plus en plus importantes pour les acquéreurs. “Selon 64,3 % des agents immobiliers de luxe, les investisseurs tiendront davantage compte de la valeur CPE (certificat de performances énergétiques, NdlR) des propriétés lors de nouveaux investissements dans les mois à venir. Plus d’une personne sur trois s’attend à ce que ce soit le cas pour tous les investissements, tant sur le marché de l’immobilier général que sur celui des biens de luxe”, ajoutent les auteurs du rapport.

Quoi qu’il en soit, au moment d’investir, c’est toutefois la localisation du bien qui reste l’une des préoccupations principales. “Il n’est pas surprenant que l’emplacement du bien reste le facteur déterminant. Même si les acheteurs de biens immobiliers en général considèrent la valeur du CPE comme étant particulièrement importante selon des chiffres récents de la Fédération des Notaires, elle reste subordonnée à l’emplacement”, glisse encore Gertjan Blancke.

Plus globalement, cette enquête d’Immodeluxe permet également de mettre en avant les bases solides du secteur, mais aussi ses fondamentaux. Ainsi, le profil des acheteurs reste le même, les 40-60 ans représentant toujours plus de 70 % des acheteurs.