Ce n’est pas une surprise, la Flandre est l’une des régions les plus pauvres en forêts d’Europe. Seuls l’Islande, Malte et l’ouest des Pays-Bas ont une surface forestière encore moins importante. Dans le nord du pays, seulement 11 % du territoire est recouvert d’arbres (environ 140 000 hectares). En Wallonie, le taux de boisement est de 33 %. La moyenne européenne aujourd’hui avoisine les 40 %. À en croire l’inventaire dressé en 2019 par l’agence Natuur en Bos (ANB), la surface forestière dans le Nord du pays n’a pas progressé depuis dix ans.

Reboiser, une nécessité

Pour remédier à la situation, la ministre de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a décidé de mettre en musique sa promesse électorale. L’objectif de la Limbourgeoise a été inscrit dans l’accord gouvernemental flamand. Il s’agit du boisement de 4 000 hectares supplémentaires d’ici 2024. L’objectif à l’horizon 2030 est même d’arriver à reboiser 10 000 hectares. Le gouvernement Jambon a déjà réalisé sa part du travail : 1 250 hectares ont été reboisés depuis 2019. Cet objectif ne peut être réalisé qu’à condition que les autres partenaires (Natuurpunt, le secteur privé, des propriétaires privées, les villes et communes) y participent activement. Ce qui n’est pas (encore) le cas aujourd’hui.

Pour réussir, il faut disposer des ressources financières suffisantes mais aussi s’assurer d’une bonne planification afin de réaliser les objectifs dans les délais fixés. Ce sont surtout les collectivités locales et les partenaires du privé qui traînent du pied. L’Association flamande des Villes et des Communes rappelle, par exemple, qu’il est difficile de convaincre un propriétaire de vendre et de mettre un terme aux baux de fermage aujourd’hui. La situation pourrait s’améliorer un peu car le parlement flamand a l’intention justement de se pencher sur la réforme de ces baux qui posent problème.

Reboiser la Flandre est nécessaire, certes. Il ne faut pas perdre de vue non plus que la Flandre est une région très densément peuplée et que les espaces encore libres sont rares et donc très convoités. “Des pans entiers de forêts sont vendus au prix fort alors dont nous en avons besoin pour assurer l’équilibre dans notre environnement déjà mis à rude épreuve par toutes sortes de pollutions venant de l’industrie et de l’agriculture”, explique le professeur Bart Muys, professeur en gestion forestière à la KU Leuven. Il plaide pour l’élaboration d’un pacte forestier réunissant tous les acteurs qui comptent. “La surface forestière est une ressource capitale. Les forêts sont les poumons verts dont nous avons tant besoin dans une société qui a hissé le développement durable en haut de l’échelle des valeurs de demain. mais nos forêts forment aussi le socle notre économie biologique et circulaire qui veille à l’équilibre climatique. Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard”, observe Bart Muys.

L’activisme des pouvoirs publics

"Les pouvoirs locaux en Flandre sont très actifs sur le marché mais il manque un plan global, une vision à long terme”, souligne Hans Vandermaelen, chercheur à l’université de Gand (ILVO, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek). Selon lui, bon nombre d’acteurs du secteur public en Flandre se sont séparés, ces dernières années, d’une grande partie de ses terres dans divers domaines tels qu’environnement, l’hébergement, les loisirs, la gestion des eaux, les travaux d’infrastructure ou simplement pour générer des liquidités et ensuite réaliser des projets locaux. “Ce qui est frappant”, constate Hans Vandermaelen, “c’est que ces transactions se font sans tenir compte des conséquences éventuelles pour le secteur agricole.”

Pendant la même période, ces mêmes instances locales ont été particulièrement actives en tant qu’acquéreurs de nouvelles terres. “En Flandre-Orientale et occidentale par exemple, des CPAS et des fabriques d’église ont acheté des terrains, ces transactions ont même augmenté de 11 % pendant la dernière décennie”, observe M. Vandermaelen. Ces acquisitions ont été réalisées à des fins environnementales et économiques, rarement agricoles. D’après le chercheur, une tendance similaire est observée dans les autres provinces flamandes. L’activisme foncier des pouvoirs publics a pour conséquence de faire grimper le prix des terrains. Ce sont une fois encore les agriculteurs qui en sont la dupe.

Flambée des prix

Sur le même sujet, la ministre Zuhal Demir a répondu à une question parlementaire le 21 mars dernier, de Chris Janssens, chef de groupe du Vlaams Belang au parlement flamand. Elle a répondu que, depuis 2019, l’agence ANB s’est portée acquéreuse de 4 268 hectares pour le reboisement. La ministre rappelle du reste que les budgets publics pour ces acquisitions ont fort augmenté ces dernières années. De 10 millions en 2015, il est passé le cap des 40 millions en 2020 et a culminé atteignant les 67,5 millions en 2022. Natuurpunt a aussi perçu 30 millions d’euros de subsides de la Flandre pour accroître son patrimoine foncier.

Début février, l’agence avait acheté 30 hectares à Lichtervelde. Le prix de la transaction était de 113 400 euros l’hectare, soit 3,4 millions au total, le prix au mètre carré étant de 11 euros en moyenne. “Un prix en ligne avec le marché”, avait estimé l’ANB. En 2022, Natuurpunt, la plus grande association pour la protection de la nature en Flandre, avait acquis le domaine De Kievit à Geel. Il s’agit d’un très beau pan de nature de 140 hectares. Il affirme vouloir transformer le domaine en réserve naturelle après y avoir restauré la biodiversité. Natuurpunt est déjà propriétaire de 100 hectares dans les environs de ce domaine qu’il vient d’acquérir à Geel.