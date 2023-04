En Wallonie, le plan de relance mis en place après la période Covid et pour lequel sont alloués d’importants moyens financiers doit permettre à la Wallonie d’acheter de grandes surfaces forestières. Le cabinet de la ministre en charge de la Forêt, Céline Tellier (Écolo), explique d’ailleurs que “des moyens ont été octroyés au DNF (NdlR : Division nature et forêt) dans l’objectif de créer des réserves naturelles. Et ces acquisitions peuvent concerner des milieux forestiers.”

1,5 % du territoire

Pour réaliser cet objectif, un budget d’un montant de dix millions d’euros a été fixé dans le plan de relance. “Cela s’inscrit dans les objectifs de la Wallonie pour 2030 où les sites naturels protégés devront représenter 5 % du territoire”, explique-t-on au cabinet de Céline Tellier. Il faut savoir qu’aujourd’hui, “à peine 1,5 % du territoire wallon est protégé, sous statut de protection fort. La Wallonie a pris un retard important par rapport aux autres régions d’Europe. Ce projet vise à atteindre les objectifs wallons et européens en la matière par de nouvelles acquisitions.”

S’il est difficile pour l’instant d’obtenir la liste des zones boisées achetées par la Région, en lisant le plan de Relance, on constate que “le rassemblement de parcelles protégées et le maillage entre elles constituent aussi des éléments clés de la stratégie de protection et de gestion efficace des aires protégées.” Pas question donc d’acheter n’importe où.