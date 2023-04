Près de la moitié de la forêt wallonne appartient à une autorité publique, qu’il s’agisse de communes (35 %), de la Région (12 %), de CPAS et autres fabriques d’églises (2 %). Ce rapport public/privé quasiment symétrique ne devrait pas fondamentalement changer à court, voire à moyen terme. À moins qu’à l’exemple de la Région flamande qui a décidé de largement investir dans des forêts afin de les protéger ou dans des terres de culture en vue de les reboiser, la Région wallonne se mette à acheter à tour de bras…

Les experts forestiers et autres observateurs de ce marché de niche n’en sont pas convaincus. Ils ne voient d’ailleurs pas d’inconvénient à ce que le public se dote de terres. À condition qu’il achète bien et… pour de bonnes raisons.

Ce que deux exemples récents, diamétralement opposés, laissent à désirer. Où l’on a vu la Région wallonne prête à acheter une très belle propriété de plus de 350 hectares à la commune d’Arlon à un prix jugé dérisoire (à l’instigation d’experts forestiers privés, elle serait en cours de réévaluation) et, à l’inverse, la Région flamande acheter très cher (trop cher ?) une terre de culture pour y créer une forêt… (voir par ailleurs)

Des prix hors normes

Dans le cas arlonais, il s’agit d’“une vente entre deux pouvoirs publics, sans publicité, sans mise en concurrence, commente Yves Lange, administrateur du Comptoir Foncier. La commune d’Arlon aurait pu mieux vendre si elle l’avait fait à des privés.” D’autant que, selon lui, “ce type d’offre est rarissime alors que les demandes pour de très grands massifs sont nombreuses et que le marché se porte bien.” “Je n’ai rien contre le fait que le public souhaite investir dans des forêts, poursuit-il, mais le prix – d’achat ou de vente – doit rester dans les normes.” “Pas seulement parce que ces opérations sont faites avec des deniers publics, insiste Frédéric Petit, président de NTF, mais aussi pour ne pas être anormalement concurrentiel par rapport aux privés.”

Une partie de l’explication tient au fait que le DNF, le département de la Nature et des Forêts, auteur de la première expertise, n’aurait tenu compte que de l’objectif de la Région d’en faire une réserve naturelle improductive et non de celui de la commune de tirer profit du capital bois arrivé à maturité qui la compose. “La production de bois fait partie des recettes des communes propriétaires de forêts, insiste Philippe de Wouters, directeur de la Société royale forestière de Belgique. Elles agissent un peu comme des privés et sont attachées à la rentabilité de leur patrimoine. Je trouve d’ailleurs louable que le public se dise qu’il est capable, pour équilibrer son budget, de générer des revenus (qui ne viennent donc pas seulement des impôts et taxes), d’être autonome dans ses recettes et acteur socio-économique de la filière bois locale.”

Biodiversité versus rentabilité

“Ce qui est peut-être plus dommageable, ajoute Frédéric Petit, c’est qu’il n’y a plus rien d’économique dans ces acquisitions effectuées au nom de la biodiversité.” Et ce, qu’elles soient le fait de la Région en direct, ou de manière indirecte via des primes proposées à des associations comme Natagora. “Celles-ci peuvent acheter une forêt à un prix déraisonnable – jusqu’à deux fois plus cher – puisqu’elles perçoivent une intervention de la Région, elle-même soutenue par des fonds européens, poursuit-il. NTF dénonce fermement ces pratiques qui dérèglent le marché avec l’aide des pouvoirs publics.”

Quand production de bois et respect de la biodiversité s’équilibrent dans une gestion respectueuse de la forêt belge. ©Jean -Luc Flémal

Dans le cas de l’acquisition flamande, ce sont aussi des questions économiques qui interpellent les professionnels. “Je ne suis pas à même de juger si le prix est excessif ou pas, renchérit Philippe de Wouters, mais je m’interroge sur le coût de la transformation d’une terre de culture en bois. Ce ne peut être un projet rentable. Avec ceci qu’il engendre une perte de surface pour l’autonomie alimentaire. Certes, on manque d’espaces verts dont les effets sont positifs sur la santé. Mais si la volonté est de créer des zones vertes, pourquoi ne pas le faire en ville ? N’est-ce pas là que devrait se situer la priorité ?”

Oser une gestion multifonctionnelle

Ce qui ne veut pas dire qu’ils écartent d’emblée les questions de biodiversité. Au contraire.

“Les Régions ont peut-être d’autres objectifs, moins rentables, mais plus globaux en matière de biodiversité, ajoute Philippe de Wouters. Elles remplissent des services d’intérêt public, comme de protéger les sols contre l’érosion ou d’améliorer sa gestion pour augmenter la rétention d’eau. Mais ce n’est pas une prérogative des seules autorités publiques. C’est aussi de la responsabilité des privés, qui, soit dit en passant, la relèvent plus qu’on le croit. Il ne faut pas penser en termes de dualité où le public agirait à perte pour le bien des forêts et les privés s’en tiendraient à la seule rentabilité économique…” Pour ceux qui l’oublieraient, les multiples contraintes en matière de gestion forestière sont là pour le leur rappeler, qu’elles soient d’application sur du patrimoine privé ou du ressort de l’administration publique.

Avec ceci que la préservation du patrimoine forestier et de la biodiversité n’exclut pas obligatoirement la production de bois. “Pourquoi cloisonner le sujet avec la biodiversité d’un côté, la production de bois de l’autre, s’interroge le directeur de la Société royale forestière de Belgique. Ne peut-on concilier exploitation respectueuse avec récolte de bois et protection de la biodiversité ? Envisager une gestion multifonctionnelle de la forêt serait-il utopique ? Si on veut valoriser ce matériau écologique qu’est le bois, il faut pouvoir le produire localement, pas devoir l’importer…”

“Dans le passé, les cycles de vente étaient plus courts. Aujourd’hui, ceux qui le peuvent ne sont pas vendeurs”

Le marché forestier a toujours été un marché de niche, avec peu d’acteurs. Mais, à l’heure où les valeurs refuges prennent du galon et où les propriétaires font tout ce qu’ils peuvent pour les garder en portefeuille, ce marché est encore plus étroit. “Les clients rêvent d’une parcelle de nature de dix à vingt hectares ou d’un terrain de chasse de quelque cinquante hectares. Mais, au final, ils achètent ce qu’ils trouvent et ce qui se vend…, sourit Yves Lange, administrateur du Comptoir Foncier. C’est-à-dire : un peu de tout – des petites parcelles d’un à deux hectares, des moyennes de dix à vingt hectares ou des grandes de plus de cinquante ou cent hectares – mais en très petite quantité. Dans le passé, les cycles de vente étaient plus courts. Aujourd’hui, ceux qui le peuvent ne sont pas vendeurs.”

“Depuis cinq ou six ans, on ne régit plus des forêts, on gère des urgences”

Ces dernières années, la mauvaise santé des forêts wallonnes – scolyte des épicéas, chalarose du frêne… – a été fort médiatisée. L’année 2022, d’une extrême sécheresse, n’a pas arrangé les choses. L’inquiétude va toutefois bien au-delà des images dramatiques d’arbres attaqués, jaunis, malades. “À l’échelle de la forêt, il convient de relativiser la crise des scolytes, ose reconnaître Philippe de Wouters. Malgré quelques grosses pertes, plus particulièrement dans le Brabant wallon et le Hainaut, là où les conditions climatiques se sont avérées, au fil du temps, funestes, le bilan des épicéas scolytés est globalement minime.” Pour le directeur de la Société royale forestière de Belgique, la préoccupation latente d’aujourd’hui est bien plus grave, car “la mauvaise santé des forêts n’est pas visible mais bien réelle partout et dispersée. Depuis cinq ou six ans, et ceux qui investissent doivent le savoir, on ne régit plus les forêts et les cycles habituels de huit à douze ans de manière organisée, on gère des urgences. Chaque année, on doit se demander où cela risque de dépérir.” Ce qui se fait par une observation quasi continue de telles racines d’un arbre tombé, de telles feuilles qui sèchent anormalement…

La rareté de l’offre incite les amateurs à aller voir ailleurs

Le constat est partagé par tous les observateurs du marché forestier wallon : ces dernières années, l’équilibre entre l’offre et la demande a clairement été mis à mal. Les propriétaires restent résolument assis sur leur patrimoine alors qu’un régiment toujours plus grand de candidats-acquéreurs se bouscule au portillon. “Leurs motivations vont bien au-delà de la production de bois, indique Philippe de Wouters, directeur de la Société royale forestière de Belgique. La fertilité du sol n’est plus le seul critère. Certains payent aussi la quiétude, les rivières, les étangs, le relief vallonné, les chemins, les petits chalets ou abris…”

Du moins sont-ils prêts à les payer. Ne les trouvant pas en terres wallonnes, ils regardent ailleurs. “Pas tant vers les Pays-Bas, l’Allemagne ou le Grand-Duché de Luxembourg où les prix sont aussi soutenus qu’en Belgique que vers la France, poursuit-il. Pour le même prix, ils peuvent trouver des propriétés très intéressantes. Le calcul distance ou plaisir par rapport à l’investissement est parfois vite fait.” Sans pour autant viser l’entièreté de l’Hexagone – “ils ciblent les régions Grand Est et Hauts-de-France jusqu’au Morvan en Bourgogne-Franche-Comté” – ni les mêmes superficies – “plus la distance est grande, plus la taille doit être grande…”.