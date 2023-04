Né à Verviers en 1977, Pierre Poncelet déménage à l’âge de quatre ans à Tenneville, non loin de La Roche-en-Ardenne, en province de Luxembourg, où ses parents sont mutés. Il y passera toute son enfance. “Je suis un vrai Luxembourgeois dans l’âme, confie-t-il. La campagne, le bois, le caractère différent aussi, plus rude. Mes parents venaient déjà de cette région.” Si sa scolarité ne fut pas un long fleuve tranquille, il a “toujours dessiné, toujours eu un crayon dans les mains.” Après plusieurs écoles, ses parents l’inscrivent “à l’Iata, l’Institut des arts et techniques de l’artisanat à Namur, où il y avait une option dessin-architecture dans laquelle je me suis retrouvé”, au point de finir premier de classe.

HP-architecture

En 2001, Pierre Poncelet sort titulaire d’un master en Architecture de l’Institut Saint-Luc à Liège, option urbanisme. S’ensuivent deux années de stage qui le ramènent à Marche-en-Famenne, aux côtés de l’architecte Etienne Burnon. Il y rencontre David Hotua, aussi stagiaire, qui deviendra son futur associé. “On s’était mis en tête de participer à un concours portant sur un équipement sportif pour la commune de Marche, et on l’a gagné, se remémore-t-il. Depuis ce jour-là, on ne s’est plus quittés. On a continué à collaborer sur plusieurs projets, jusqu’en 2008 où l’on a créé HP-architecture, ‘H’ pour Hotua, ‘P’ pour Poncelet”, basée à Marche. Active dans les marchés privés et publics, la société prend de l’ampleur et regroupe une dizaine d’architectes en 2020. Le projet le plus emblématique étant la Tour de la Famenne, à l’entrée de Marche.

Cinq fondateurs

Durant les années Covid, HP-architecture partage avec le bureau U’Man architect à Wanze (Sébastien Deckmyn et Fabrizio Tengattini) et celui de Pierre Maes à Dalhem, composés d’une dizaine de personnes chacun, l’envie de grandir et de rassembler compétences… et carnets d’adresses. Uman Architect naît de leur fusion en janvier 2022. Les cinq fondateurs associés administrateurs sont entourés d’une trentaine d’architectes, ingénieurs-architectes et dessinateurs.

“On ne se sentait plus assez armés pour répondre aux marchés publics que l’on perdait face à de gros bureaux liégeois ou bruxellois, des grosses machines qui descendaient avec de lourds moyens.” En s’associant, l’ambition est alors de devenir “plus forts, plus compétents, note l’administrateur. Le métier d’architecte évolue très fortement. Il y a tellement d’aspects que l’on doit aujourd’hui gérer (sous-traitance, permis, recours, normes, budget), de connaissances que l’on doit avoir, que ce sont des charges très lourdes sur le dos d’un seul architecte. Le faire à plusieurs, c’est répartir ces charges, avoir différents points de vue, bref que du positif…” Le bureau se compose également de cinq associés non-administrateurs, “plus jeunes, appelés à prendre davantage de fonctions.”

L’humain au centre

Uman Architect, dont le siège social est à Grâce-Hollogne (avec une antenne à Marche), se donne pour philosophie de replacer l’humain tant au cœur du bureau, “par un esprit d’équipe et collaboratif”, que de ses projets, “dans le respect du lieu dans lequel ils s’implantent.” Détenteur du label CoQual (Construction Quality), le bureau reste actif dans les marchés publics, “qu’on aime beaucoup car c’est très diversifié”, et l’immobilier résidentiel, avec une dimension écologique et de vivre ensemble.

Uman travaille notamment au projet de 110 logements et 6 000 m² de commerces dans un ancien chancre du centre de Marche, dont “le chantier commencera fin d’année.” Après le téléphérique de Namur, le bureau planche sur celui de Huy et son esplanade Batta, en veillant à “placer l’usager au cœur de l’espace public, plus vert, avec des espaces partagés, de rencontre…” Citons aussi la Haute-école Robert Schuman à Libramont en cours d’exécution et le projet de logements Sapinière à Blegny, implanté en zone boisée, qui vient de décrocher son permis “et où il y a une volonté d’intégration et d’écoresponsabilité".