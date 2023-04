Immobilier à Waterloo: "Tout se vend à des prix fous"

Village rural à l’origine, la commune de Waterloo s’est fortement bâtie dans les années 1950, 1960 et 1970 avec la construction de nombreux lotissements de villas qui en sont “une des marques de fabrique”, précise l’élue. Les commerces et l’Horeca se sont développés dans la foulée. Les entreprises ont suivi. “Sur les trente dernières années, on a aussi construit plusieurs immeubles à appartements car il en manquait. L’attractivité économique de notre commune et son environnement agréable (verdure, commerces, cinéma, proximité de Bruxelles sans le stress de la ville…) ont fait que de nombreuses personnes sont venues s’y installer. Nous avons été victimes de notre succès.”

Une évolution telle qu’avec ses quelque 30 000 habitants sur un territoire de 21 km² – “un petit territoire duquel il faut encore enlever le champ de bataille et une partie de la forêt de Soignes” –, la commune de Waterloo compte une densité de population importante : 1 444 habitants au km², contre une moyenne de 216 habitants/km² en Wallonie et 377 habitants/km² en Belgique. “Nous souhaitons conserver notre attractivité économique mais il faut aussi trouver un équilibre avec la qualité de vie des habitants. Notre politique a porté ses fruits. Nous sommes la seule commune du Brabant wallon qui n’a pas vu croître le nombre de ses habitants”, affirme Florence Reuter.

Fixer des règles précises

La commune a élaboré un schéma de développement communal qui est en cours de concertation. “Le but est de fixer des règles précises en fonction des quartiers, explique Florence Reuter. J’ai toujours eu un langage clair. Mais la parole de la bourgmestre ne suffit pas. Il faut des outils pour justifier le refus d’un projet.” Et de préciser qu’avec ce plan, “les choses seront très nettes”, tout en remarquant par ailleurs que les recours sont de plus en plus nombreux. Et d’évoquer les promoteurs, qui vont à la Région wallonne et parfois au Conseil d’État, ou les riverains eux-mêmes. “J’ai l’impression que ces derniers sont davantage impliqués qu’auparavant. Il est vrai que les réseaux sociaux jouent beaucoup. Avec Internet, il est aussi plus facile de s’opposer à un projet. Par exemple, nous avons pour l’instant à l’étude un projet de lotissement d’une dizaine de maisons. Une centaine de réclamations ont été déposées alors que la commune ne s’est même pas encore prononcée.”

Si la commune de Waterloo a fixé des règles strictes pour le développement de nouveaux projets immobiliers sur son territoire, il n’est pas pour autant question de dire non à tout. “Nous préférons toujours discuter auparavant avec les promoteurs et arriver à quelque chose de raisonnable plutôt que de se battre à coups de recours”, souligne la bourgmestre. Elle songe notamment au “long bras de fer” avec Eaglestone pour le projet WoW, boulevard Henri Rolin. “Au départ, le promoteur avait prévu quelque 90 appartements. Il y avait là un problème de densité, peu d’espaces verts. En reprenant les délibérations, il a retravaillé sa copie pour proposer une refonte du projet avec une quarantaine d’appartements et des idées nouvelles : logements intergénérationnels, logements partagés, espaces pour des professions libérales, plus d’espaces verts, meilleure intégration dans l’environnement…” Le WoW devrait être achevé pour début 2025.

La nouvelle place publique le long de la N5 telle qu’elle pourrait devenir, après la démolition de l’école des Sacrés-Cœurs et son réaménagement complet. ©WEIß Images, en collaboration avec JNC

Autre projet en cours : le terrain de 1,3 ha du château de la Rose. “Il y a là un château bourgeois avec un charme fou mais non classé, malgré les tentatives des riverains. Il est toujours habité. À l’arrière, du côté de la chaussée Bara, Bouygues Immobilier a un projet de 145 logements. Sur papier, c’est très bien, mais le trafic automobile sur la chaussée Bara est déjà saturé. Rajouter 145 logements, c’est de la folie”, estime Florence Reuter. Le permis d’urbanisme est toujours à l’instruction.

Pour éviter la densification, la commune n’est pas non plus favorable au remplacement de villas anciennes par des immeubles à appartements ou à la division de villas. “À Rhode-Saint-Genèse, commune voisine, ils acceptent plus facilement la division de grosses villas en deux ou trois logements. Chez nous, c’est vraiment au cas par cas. Mais il faut bien vivre avec son temps…”

Le renouveau du centre-ville

La commune de Waterloo a également élaboré un master plan pour son centre-ville en vue de proposer, entre autres, plus de verdurisation et une mobilité plus douce. “Ce master plan a mis fin au projet de rénovation du centre-ville qui prévoyait trop de commerces. Nous avons revu tout cela. Nous sommes à la phase de finalisation. Le dossier est à la Région.” Le master plan vise tant des parties privées que communales. Il prévoit notamment la création d’une place à l’endroit où se trouve actuellement l’école des Sacrés-Cœurs. “Une nouvelle école sera construite avant de démolir l’actuelle qui devenait trop petite et était vieillissante. Nous travaillons en collaboration avec la direction de l’établissement. Ce projet ne plaît pas beaucoup aux promoteurs qui verraient bien un immeuble sur cette place… Mais il manque, sur le territoire de la commune, une véritable place publique où les gens peuvent se rencontrer, boire un verre…”, assure la bourgmestre.

Le master plan prévoit aussi la construction, à l’arrière de la galerie Wellington, d’un parking souterrain avec, en surface, un écoquartier végétal offrant des logements à prix moyens. “C’est important de pouvoir garantir l’accès à la propriété à tous et aux jeunes notamment. Nombre d’entre eux ont grandi dans la commune et n’ont pas, aujourd’hui, les moyens de s’y installer. Il faut proposer des logements en dessous du prix du marché. C’est notre devoir”, déclare Florence Reuter.

Il faut dire que le succès de Waterloo a eu inévitablement un impact sur les prix des biens immobiliers. “Tout se vend à des prix fous. Et le Covid, qui a vu une demande importante pour une vie plus au vert, a encore accentué le phénomène, souligne la bourgmestre. Il est encore possible de trouver des petites maisons dans les anciens quartiers du Chenois, de la Gare ou de Joli Bois pour 350 000 ou 400 000 euros. Mais il faut les rénover complètement. Idem pour les villas, pour lesquelles il faut compter au moins 500 000 euros.” Pour les appartements neufs, la bourgmestre se réfère aux prix du projet WoW. Avec entre autres des appartements d’une chambre à près de 300 000 euros et d’autres de deux chambres dont le prix frôle les 500 000 euros. “C’est cher. Mais la situation est telle qu’on peut tout faire à pied.”