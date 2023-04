"Le 'joyeux désordre' du logement à Bruxelles fait que la ville est plus prompte à se réinventer que d'autres"

Qu’est-ce qui vous a amené à vous passionner pour l’histoire architecturale du logement à Bruxelles ?

C’est un sujet sur lequel je me suis penché il y a plus de dix ans, dans le cadre de l’écriture de ma thèse de doctorat sur les immeubles modernistes de la capitale, entre 2010 et 2014. Pour mieux comprendre dans quel contexte et dans quel cadre ceux-ci se sont inscrits, j’ai voulu consulter un ouvrage sur l’histoire du logement à Bruxelles. Je cherchais des informations sur les spécificités du territoire et du bâti de la capitale. Je n’ai rien trouvé, à mon grand étonnement. J’ai donc décidé de remédier à cela.

L’idée d’un livre s’est imposée directement à vous ?

Non. J’ai commencé à redessiner les plans d’un ou deux immeubles par semaine. C’était un vrai travail de moine ! Il a fallu consulter les archives, contacter les bureaux de syndics ou les propriétaires des biens. Et puis, les plans anciens ne sont pas réalisés de la même façon que les plans actuels. Sans compter que chaque architecte, Horta, par exemple, a ses annotations, ses symboles. En redessinant les plans, à la même échelle et avec le même graphisme, je les rendais intelligibles et, surtout, comparables. Quand j’ai eu terminé ma thèse, les gens m’ont posé des questions sur tel édifice Art Déco, sur telle maison bourgeoise mitoyenne, sur tel quartier. J’avais des plans plein mes tiroirs, donc je les ai partagés volontiers. Au fil des échanges, je me suis dit que ce serait pas mal de publier ce fameux livre que je cherchais quand j’étais doctorant.

Pour ce faire, vous n’avez pas choisi la maison d’éditions au hasard…

Birkhäuser est une maison d’éditions suisse spécialisée dans l’architecture, le paysage et le design qui est, à mon sens, une référence, un gage de qualité. Je tenais absolument à ce que ce soit elle qui édite le livre. Ce n’était pas gagné, parce que dans le chef de mon éditrice, Bruxelles n’était pas aussi populaire et donc aussi… vendeuse que d’autres capitales comme Paris, Amsterdam ou Londres. D’ailleurs, après deux ans de travail, l’aventure a failli s’arrêter net. Mais le succès immédiat du livre a prouvé le contraire ! C’est bien simple, il est sold out sur le site de Birkhäuser, qui devra le rééditer. On peut encore le trouver dans les librairies qui ont du stock.

Vous n’en êtes pas le seul auteur. Qui sont les autres acteurs en présence ?

J’aime dire que le livre a trois auteurs. Pour l’écriture et la réalisation des plans, j’ai collaboré avec Alessandro Porotto, un chercheur italien de l’université de Lausanne qui a apporté un regard et un point de vue extérieurs précieux sur le bâti résidentiel de la capitale. Moi, je suis Bruxellois et j’ai toujours étudié Bruxelles. Le troisième auteur, c’est Maxime Delvaux, le photographe. Ses clichés des 108 bâtiments étudiés sont formidables. Ils contribuent au propos du livre autant que le texte et les plans. C’est la même histoire qui est racontée à travers trois médias.

À quel public s’adresse l’ouvrage ? Il s’agit d’un atlas. Est-il réservé aux seuls architectes, aux étudiants en architecture ou aux lecteurs initiés ?

Absolument pas. Il s’adresse à tous. Le choix de l’atlas se justifie par le fait qu’il s’agit de la mise à plat d’une réalité, celle du logement à Bruxelles à travers les âges. Au départ, je pensais à une typologie mais l’atlas est plus compréhensible par le grand public. L’ouvrage s’utilise d’ailleurs comme tel, c’est-à-dire : que le lecteur passe d’une page à l’autre pour comparer les édifices étudiés à travers le texte, les images et les plans. La seule chose qui a interpellé certains confrères, c’est le choix de l’anglais. Je les comprends mais il a été dicté par la volonté de s’adresser à un lectorat international. Et puis, le livre court déjà sur 352 pages. Avec les traductions en français et en néerlandais, cela aurait été trop volumineux…

À l’issue de votre travail, quelles conclusions tirer sur le logement à Bruxelles ?

L’image de couverture résume bien la situation. Elle en amuse d’ailleurs plus d’un, surtout à l’étranger. Pour nous, ce collage entre maisons et immeubles à appartements d’époques et de gabarits différents est normal. Banal, presque. C’est un joyeux désordre qui permet une réelle dynamique dans la capitale, la rendant plus prompte à évoluer, à se réinventer que d’autres grandes villes dont le bâti est plus homogène comme Paris, Lyon, Berlin… Bruxelles, ville multiculturelle par excellence, a la capacité de répondre à une pluralité de demandes grâce à l’énorme diversité de logements qu’elle offre. C’est dans sa chair, dans son ADN.

Et pour les chercheurs que nous sommes, architectes comme sociologues, c’est un terrain de jeux extraordinaire pour étudier les rapports entre les espaces et les usages de ceux qui y habitent. En partant des formes d’habitat les plus traditionnelles, le livre se penche d’ailleurs, dans sa dernière partie, sur des concepts disruptifs tels que le cohabitat, les occupations temporaires, le squat… En évoquant notamment la notion nouvelle de gouvernance dans le logement, mais aussi le mix des fonctions travail/habitat ou encore la création de morceaux de ville de toutes pièces, comme à Tour&Taxis.