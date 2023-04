Les foncières, belges comme européennes, sont bien malmenées et mal-aimées depuis quelques mois. Après la vie en rose des années 2019 et 2021, leur réputation a viré au gris, voire au noir. En 2022, leur cours avait chuté en moyenne de 40 %. Ce qui ne les a pas empêchées de continuer à sous-performer, perdant encore 4 % depuis le début de l’année. À ce jour, l’Epra, leur indice de référence spécifique en Europe, est en recul de 13 % par rapport au Stock 600 qui rassemble les 600 plus grosses capitalisations européennes. Cette mauvaise performance rebat les cartes, tant du point de vue des investisseurs que des gestionnaires.

Analyse avec Frédéric Renard, Equity Research Analyst chez Kepler Cheuvreux.

1. Une année 2022 compliquée en Bourse et sur le terrain

D’entre tous les secteurs économiques, l’immobilier est celui qui est le plus corrélé à l’évolution des taux d’intérêt. “Pas moins de 95 % de la sous-performance des foncières tient à la hausse des taux d’intérêt et à des considérations d’endettement”, confirme l’analyste. Cette sous-performance fut d’autant plus forte (près de - 40 % en quinze mois) que la hausse des taux, à partir de mars 2022, fut soudaine, prenant tout le monde de cours. Avec ceci que les fonds généralistes qui investissent dans toutes les classes d’actifs – pharma, banques, immobilier… – et qui soutiennent généralement le marché, ont déserté l’immobilier coté.

“Ce qui se passe en Bourse n’est jamais que le reflet de ce qui se passe sur le terrain”, soutient Frédéric Renard qui l’associe aux termes “calme plat”. “Il y a peu de transactions au-dessus de 50 millions d’euros. Le momentum est très négatif car les taux ne sont pas encore stabilisés, laissant place à peu d’acheteurs.”

2. Une évolution en dents de scie depuis le 1er janvier

Selon le spécialiste de Kepler Cheuvreux, ce ne sont pas tant les taux d’intérêt qui ont fait bouger les lignes des immobilières cotées depuis le 1er janvier de cette année que les… attentes ou les déceptions sur lesdits taux. “En janvier, les investisseurs se sont dit que le pic de l’inflation était derrière et donc que l’immobilier devrait performer, raconte Frédéric Renard. Ils étaient, dès lors, à l’achat et ont fait monter les cours. Début février, on est alors au pic, différentes données leur font comprendre que l’inflation va continuer à augmenter et que les banquiers centraux ne vont pas baisser les taux d’intérêt de sitôt. Dans le même temps, les résultats des entreprises sont assez positifs, faisant état d’une hausse des loyers. Les investisseurs se tâtent et les cours stagnent.”

Evolution du cours des SIR en 2022-2023 ©IPM

“En mars, par contre, avec la faillite des banques américaines [la Silvergate Bank, spécialisée dans les cryptomonnaies, le 9 mars, la Silicon Valley Bank (SVB), la banque de la tech et des start-up, le lendemain, et la Signature Bank, également proche du monde des cryptos, le 12 mars, NdlR], les inquiétudes quant au refinancement et aux liquidités grandissent, poursuit-il. Les investisseurs se sont mis à vendre les banques mais aussi… les immobilières. Et les cours ont rechuté.”

3. Quasiment toutes les SIR affichent une décote

Selon les dernières données, les sociétés immobilières réglementées (SIR) belges présentent aujourd’hui une décote de l’ordre de 12 % par rapport à la valeur intrinsèque de leur portefeuille. Ceci alors que tant avant le Covid (à la date du 1er janvier 2020), qu’après (le 31 août 2021), elles affichaient une prime de l’ordre de 49 % ! “Le marché est peut-être redevenu rationnel”, sourit Frédéric Renard qui relève que, hormis WDP et Montea qui affichent respectivement une prime de 26 et 7 %, toutes les autres sont en décote.

Evolution du cours des SIR en 2022-2023 ©IPM

4. Le management obligé de… changer de métier et d’arbitrer

Même à l’échelle de la Belgique, les foncières sont très différentes de par leur taille (la capitalisation boursière de WDP frise les 5,8 milliards d’euros, celle de Home Invest Belgium tourne autour des 350 millions d’euros), leur secteur immobilier (commerces, logistique, maisons de repos…), leur localisation (jusqu’à huit pays pour Aedifica). Elles ne peuvent donc avoir une seule et même stratégie.

Il n’empêche, depuis quelques mois, elles sont sur la même longueur d’onde et, globalement, agissent de la même manière. “Il y a un changement de paradigme, et donc de rôle dans le chef du management, indique Frédéric Renard. Tant qu’il surfait sur des taux bas, il y avait un intérêt économique fort à augmenter la taille du patrimoine dans des secteurs porteurs (logistique, chambres d’étudiants, maisons de repos…). Aujourd’hui, le management doit rassurer, gérer au mieux le patrimoine existant et le coût de la dette.”

Est-ce à dire que la période des achats est révolue ? “La plupart des SIR exécutent le pipeline annoncé, ajoute l’analyste. Dans le même temps, elles opèrent des arbitrages et réalisent des ventes afin de diminuer leur endettement. Elles ne se privent d’ailleurs pas de l’annoncer clairement.”

5. Est-ce le moment d’acheter ?

L’adage qui veut qu’en Bourse, il faut acheter au son du canon (lorsque la situation est menaçante), plutôt qu’au son du clairon (quand tout paraît favorable) donne les SIR gagnantes. L’analyste de Kepler Cheuvreux n’est toutefois pas encore tout à fait positif à leur encontre. “L’immobilier pâtit du manque de visibilité claire sur les taux, convient Frédéric Renard. Il y a aussi le fait que les banques pourraient se montrer hésitantes à financer l’immobilier et qu’une récession pourrait affecter les taux d’occupation et donc, les résultats par action.” Mais il est néanmoins “plus constructif qu’avant”, pensant “qu’il y a des opportunités”, conclut-il.

Trois questions à Xavier Servais, administrateur délégué chez Delande, conseiller en investissement

1. Qu’attendez-vous des sociétés immobilières réglementées belges pour les prochains mois ?

Ce sont des valeurs sensibles aux taux d’intérêt. Force est donc de dire que c’est l’évolution de l’inflation qui va déterminer leur futur. Et, par contagion, la situation des grandes foncières allemandes, britanniques et suédoises dont certaines ont renoncé à payer un dividende et d’autres ont évoqué un blocage des loyers. Ceci alors qu’objectivement, les SIR ne devraient pas souffrir : leur endettement, limité de par leur statut, est raisonnable (très certainement par rapport aux groupes immobiliers étrangers) ; leur taux d’occupation se situe entre 95 et 100 % ; et leurs loyers sont indexés. Ce sont des titres à acheter – la plupart présentent d’ailleurs une décote importante par rapport à la valeur de leurs actifs –, mais en gardant à l’esprit que le cours est une chose et que la valeur en est une autre.

2. Ce n’est pas la première fois que l’immobilier est malmené en Bourse…

Non, ce n’est pas nouveau. Par contre, l’ampleur est nouvelle. D’abord, parce que la hausse des taux d’intérêt a été rapide et que des investisseurs ont pris peur. Mais aussi parce que la plupart des SIR ont affiché de bonnes performances en 2021, incitant certains à prendre leur bénéfice. La chute de tel ou tel titre n’en est que plus importante, qui avaient pourtant annoncé des revenus stables et des dividendes en hausse. Et qui n’ont pas renoncé à leurs dividendes pour réduire leur endettement.

3. La hausse des taux est donc la seule responsable de la chute des cours de Bourse depuis quinze mois ?

Principalement. Mais il faut y ajouter le poids des placements privés. Certaines SIR – Xior, Intervest, Care Property Invest – ont en effet privilégié les placements privés aux augmentations de capital classiques, dont les procédures sont plus lourdes. Afin de réussir ces placements, elles ont proposé les nouveaux titres à un prix plus bas que le cours de Bourse. Celui-ci s’est alors quasi automatiquement aligné, ce qui a participé à la chute des cours en 2022.