Vendez votre maison et remportez... 200 000 euros !

C’est un concours qui ne manquera pas de retenir l’attention des propriétaires désireux de vendre leur maison. Et qui en décidera peut-être d’autres à sauter le pas. À la clé, en effet, un gain financier de… 200 000 euros. De quoi, pourquoi pas, permettre aux vendeurs qui l’emporteront de s’offrir un bien plus grand, mieux situé ou énergétiquement plus performant en couplant ce gain au produit de la vente de leur maison. Voire carrément d’en acheter deux.