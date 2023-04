Immobilier: la stabilisation des prix se confirme, la Wallonie toujours largement moins chère que la Flandre et Bruxelles

Au 1er trimestre 2023, il fallait en moyenne débourser 323 031 euros pour une maison située en Belgique. Et comme toujours, les écarts sont importants selon les localisations, Bruxelles étant la région la plus chère. Le Hainaut est la province la moins chère, affichant un prix moyen pour une maison juste en-dessous des 200 000 euros. Il y a plus de 120 000 euros de différence entre la Flandre où les acheteurs ont déboursé en moyenne 358 271 euros pour une maison et la Wallonie où une maison coûte en moyenne 235 036 euros.

Évolution du prix des maisons ©IPM Graphics

Net recul des transactions

Le baromètre révèle également une baisse de 7,1 % des transactions immobilières par rapport à 2022. Le recul est surtout marqué en Flandre (-9,2 %) et en janvier et février sur l’ensemble du territoire (respectivement de -10,5 % et -10,4 %). En mars, ce recul était d’1 %. “Une analyse sur une période plus longue permet de mettre en évidence l’influence de la pandémie mondiale de coronavirus” , souligne Notaire.be dans son communiqué. En clair, si on compare les chiffres des trois premiers mois de l’année avec ceux de 2019, on obtient une hausse. “Après la crise sanitaire, le marché immobilier s’est emballé. Nous revenons actuellement à un marché plus équilibré où les acheteurs ne sont plus obligés de se décider dans la précipitation et peuvent négocier”, commente Me Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be.

Évolution du prix des appartements ©IPM Graphics

D’après lui, les raisons de l’accalmie se trouvent dans “la remontée des taux d’intérêt et une confiance générale un peu minée. Le climat est un peu plus difficile. Cela a surtout calmé les acheteurs qui font des placements”. Les conditions d’emprunt moins favorables expliquent également que la proportion de jeunes acheteurs a baissé sur les trois premiers mois en comparaison avec l’ensemble de l’année 2022. L’âge moyen d’un acheteur d’un bien immobilier situé en Belgique était de 40 ans ; 27,6 % des acquéreurs faisaient partie de la tranche d’âge inférieure ou égale à 30 ans. On était à 30,1 % en 2022.

Part de marché

La part de marché des maisons (par rapport aux appartements) reste largement majoritaire (73 %) et stable d’année en année. Pour ce qui est du prix des appartements, c’est dans le Brabant wallon qu’ils ont le plus augmenté, affichant un prix moyen plus élevé qu’à Bruxelles. Me Grégoire l’explique par une “meilleure qualité des biens”.