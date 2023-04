"La réputation des syndics est parfois sulfureuse et nous voulons casser cette image négative"

Pourtant, le rôle des syndics est aussi essentiel que celui des courtiers dans la vie des immeubles. Cela n’empêche pas que les défis sont nombreux et qu’il faut se réinventer pour garder la confiance de ses clients. C’est dans cet ordre d’idée que Tony Moïse offre un nouveau visage à son entreprise, Ludwig 9, qui devient Serenity. “Nous changeons de nom parce que notre mission de syndic engagé n’est pas simplement de gérer le patrimoine immobilier de nos copropriétaires. Nous nous sommes donnés pour tâche de veiller également à leur qualité de vie et à leur sérénité. Nous l’assumons désormais avec force”, déclare Tony Moïse, CEO de Syndic L9.

Mais que se passe-t-il concrètement derrière cette annonce ? Comment doit évoluer le métier de syndic, et quels sont les projets à mener ? Tony Moïse nous donne plus de détails. “La réputation des syndics est parfois sulfureuse et notre volonté est de casser cette image négative, avance-t-il. Depuis que nous avons créé l’entreprise, nous travaillons pour instaurer un climat de confiance avec nos clients et cela passe par une qualité de service supérieure. Nous voulons nous rapprocher des services étendus qu’offrent les banques et les assurances, par exemple.”

“Un métier découvert par hasard”

La gestion des équipes en interne est aussi un défi à relever dans un monde qui évolue. “Pour garantir un service de qualité, il faut construire des équipes solides. La nouvelle génération éprouve le besoin de mieux gérer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et nous y sommes sensibles, indique Tony Moïse. Toutes les assemblées générales se déroulent en journée, idem pour les conseils de copropriété. Les horaires sont fixes, tout en assurant un système de garde externalisée 24 h/24. Toutes ces attentions permettent d’éviter un turn-over trop important dans le staff et c’est dans l’intérêt de nos clients qui connaissent les personnes à qui ils s’adressent. Cela fonctionne puisque sur 1 800 immeubles gérés, nous n’observons que vingt retards de paiement.”

Et s’il veut redorer le blason des syndics, c’est aussi parce qu’il a dû lui-même faire évoluer ses stéréotypes durant sa carrière. “Ce métier ne me tentait pas vraiment et je suis arrivé à cela un peu par hasard, sourit-il. Je travaillais comme agent immobilier pour l’agence Honesty, dans la province de Luxembourg et on m’a demandé une mission provisoire dans le domaine des syndics. J’y ai pris goût et j’ai développé le portefeuille en trois ans et demi puisque nous sommes passés d’une vingtaine d’immeubles en gestion à plus de cent sur cette période.”

Actif essentiellement dans les provinces de Namur et de Luxembourg mais aussi au Grand-Duché, Tony Moïse a ensuite décidé de voler de ses propres ailes en créant Ludwig 9 qui devient donc Serenity. “Nous sommes actifs aujourd’hui dans les provinces de Namur, Luxembourg et au sud du Brabant wallon”, précise-t-il.

Vers le lancement de servicescommunautaires

Un nouveau nom, c’est donc également de nouveaux projets et de nouvelles idées pour l’avenir. “Ce que nous voulons offrir à nos clients, c’est la vie dans un cocon, qu’ils puissent être rassurés à tout moment et que tous les problèmes potentiels soient anticipés. Ce qui devient aussi important, c’est de participer au vivre-ensemble dans un monde où c’est chacun pour soi, lance-t-il. Nous travaillons au lancement de services communautaires dans les immeubles dont nous avons la gestion. Je pense à des bibliothèques partagées ou à l’organisation de repas entre voisins. Connaître son voisin et nouer un lien avec lui, c’est parfois désamorcer des problèmes avant qu’ils n’éclatent.”