Un important projet de rénovation va marquer le début d'une nouvelle vie pour la Blue Tower installée sur l’avenue Louise

"Rénovée et transformée, cette tour bruxelloise s’inscrira dans le XXIème siècle et deviendra un nouvel exemple de notre ambition urbanistique pour notre Région en intégrant d’ores et déjà les lignes directrices de GoodLiving. Mixant diverses affectations, intégrant du commerce en front de rue, verdurisée et tournée vers la mobilité durable, ouverte sur le quartier et au grand public grâce à la création d’un rooftop à 360° sur son toit, la Blue Tower s’inscrit dans l’avenir tout en conservant ses caractéristiques esthétiques particulières qui la rende si unique", commentait Pascal Smet.

Près de 50 années d'existence

Connue d'abord sur le nom de Tour SAIFI, la Blue Tower fut inaugurée en 1976. Imaginée par l'architecte Henri Montois, l'immeuble devait, selon les plans originaux, être le premier des cinq immeubles de bureaux prévus sur l'avenue Louise.

Le projet de rénovation prévoit également la création à l'extrémité de la parcelle triangulaire d'un nouveau volume de trois niveaux qui sera consacré à des espaces de bureaux. Vu la déclivité des rues Vilan XIIII et du Lac qui bordent la parcelle, les étages inférieurs de la Tour y seront aménagés en espaces commerciaux.

Haute de ses 88 mètres (25 étages), la Blue Tower domine depuis près de 50 ans tout le quartier des étangs d'Ixelles et de l'abbaye du Bois de La Cambre.