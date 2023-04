"L'activité en 2022 et début 2023 a chuté de respectivement 2 et 7 % par rapport à la même période un an auparavant. Tout en restant stable par rapport à la période d'avant le Covid (2019) que l'on peut considérer comme la dernière année 'normale' avant que les choses ne partent dans tous les sens, détaille Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot, par ailleurs notaire à Wanze (Huy). Notre conviction est que ce recul tient partiellement au fait que les investisseurs se sont retirés du marché."

"Soyons clairs, ajoute-t-il, ce ne sont pas les investisseurs qui font le marché. Ce dernier reste dominé par des candidats à l'acquisition pour occupation propre : exception faite de Bruxelles - plus chère, plus compliquée, plus angoissante, plus fermée -, 60 à 70 % des transactions résidentielles sont de leur fait. Il n'empêche, entre 30 et 40 % sont réalisées par des investisseurs dans le but d'une mise en location."

Quelques-uns sont des investisseurs professionnels, voire institutionnels mais beaucoup sont des "petits" investisseurs de tous types et horizons, propriétaires bailleurs d’un ou deux biens.

Boom des taux

Si ceux-ci ont levé le pied, c'est bien sûr parce que le tarif des taux d'intérêt hypothécaires a doublé en un an. "Ce doublement impacte aussi les achats pour occupation propre, ajoute Renaud Grégoire. Mais, même si le remboursement est plus lourd, la plupart des candidats poursuivent leurs démarches dans leur projet. Pour les investisseurs, c'est différent; ils calculent précisément leur rendement. D'autant qu'ils se sont habitués à ce que les loyers remboursent entièrement le crédit !" Ce qui, soit dit en passant, n'arrivait pas souvent dans le passé : même avec le versement de fonds propres, il fallait toujours compléter les mensualités, la balance ne redevenant positive qu'au moment de la revente.

À ce boom du crédit s'ajoutent, pour les investisseurs, des exigences plus strictes des banques en matière de fonds propres : soit 20 % de la valeur du bien en sus des 15 % de frais (droits d'enregistrement, frais de notaire…). Pour un bien de 300 000 euros, cela représente un montant de 105 000 euros, ce qui n'est pas rien. "Les banques ont amorcé un premier resserrement dans les années 2015-2020 mais de manière assez sporadique. Aujourd'hui, les instructions de la Banque nationale de Belgique sont tout aussi claires et strictes mais davantage suivies, très certainement à l'encontre des investisseurs", assure le porte-parole de Fednot.

Résurgence d’alternatives

Mais la hausse des taux n'est pas, et de loin, la seule raison de l'effacement de ce type d'acquéreurs. Il en est d'autres parmi lesquelles le notaire cite, dans le désordre : la confiance écornée en l'économie dont l'immobilier fait partie intégrante ; la résurgence d'alternatives crédibles en matière d'investissements et de placements ; l'augmentation du coût des matériaux qui a poussé les prix de vente à la hausse (entre + 10 et + 20 %) ; les excès de la période post-Covid et de la stratégie du "faire offre à partir de" ; le fait que les promoteurs semi-professionnels (portant au maximum une à deux opérations de huit à dix logements en même temps), inquiets quant à l'avenir du marché, ont écoulé, vite fait, tous les projets qu'ils avaient en portefeuille et n'en ont pas relancé de nouveaux… "Aujourd'hui, l'offre neuve est très faible", constate Renaud Grégoire.

Sans doute les investisseurs s'y remettront-ils quand ils retrouveront un peu d'assurance en eux et de potentiel sur le marché. Car, quels que soient les taux, l'investissement immobilier est le seul placement "que l'on peut facilement faire à crédit, conclut le notaire, avec la certitude d'avoir quelque chose d'avéré à la fin : le bien."