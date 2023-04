Pourquoi la station olympique Chamrousse vit-elle un nouvel âge d’or

Les Français connaissent bien Chamrousse, emblématique à plus d’un titre. Elle a accueilli la première descente en skis du pays en 1878 et le premier espace de ski alpin en 1893. Mais c’est en 1968 qu’elle assied sa renommée en étant choisie pour les épreuves de ski alpin des Jeux olympiques de Grenoble, distante de seulement 30 km de la station. La diffusion en direct à la télévision des exploits du sportif Jean-Claude Killy, triplement médaillé d’or, la fait entrer dans l’histoire et dans les mémoires.

100 % piétonne, la station offrira pas moins de 1 160 places de stationnement. ©D.R.

85 % du bâti appartient à la commune

Un demi-siècle plus tard, Chamrousse la glorieuse a pris un coup de vieux. Son parc est vétuste, ses remontées mécaniques aussi. Résolue à rester dans la course, la commune se dote, en 2016, d'un Plan d'aménagement et de développement durable et d'un Plan local d'urbanisme. L'objectif ? "Revaloriser le produit touristique qui l'a créée" en modernisant et en augmentant l'offre d'hébergements touristiques et d'habitations à l'année, en requalifiant et en rendant piétons les espaces publics, et en restructurant en profondeur le domaine skiable.

Une stratégie ambitieuse qui tire entre autres parti du fait que, contrairement à d’autres stations françaises, à Chamrousse, 85 % du bâti est propriété de la commune. Autre atout, sa proximité avec Grenoble, appelée à être reliée en un quart d’heure grâce à la construction d’un ascenseur valléen et son parking-relais. Si l’on ajoute l’accessibilité avantageuse depuis Paris grâce au TGV Paris-Grenoble (3 h 30), les conditions sont réunies pour un projet porteur, au bilan carbone neutralisé par un accent mis sur la mobilité douce.

L’immeuble Les Terrasses (30 appartements) est le premier à être commercialisé. ©D.R.

Il n'en fallait pas plus pour convaincre Rémy Angelo, président d'Advi Prom. "J'ai trois enfants qui ont appris à skier à Chamrousse, raconte-t-il. Je me souviens de mon stress lorsque, pour se rendre sur les pistes, ils devaient traverser le parking où les autocars faisaient leurs manœuvres." Convaincu du tout au piéton, le promoteur, entré dans le projet en 2017, l'est aussi de l'impératif de durabilité au sein d'un secteur de la construction particulièrement polluant. Un enjeu d'autant plus crucial compte tenu du cadre naturel préservé et boisé dans lequel s'inscrit Chamrousse; "on est loin de la montagne pelée des autres stations françaises." Selon lui, le projet Chamrousse 2030 créera une "vraie rupture dans l'aménagement des stations de ski."

Vingt-cinq logements à vendre

Concrètement, le projet d'Advi Prom consiste à "dédensifier la station de près de 20 %" et "déminéraliser la dalle des années 1970 à hauteur de 40 %", indique Rémy Angelo. Au programme de la première phase des travaux (77 000 m²), quelque 150 logements (12 000 m²), des résidences de tourisme (31 000 m²), des hôtels (12 000 m²), des commerces, loisirs et un centre de bien-être (20 000 m²), et un espace de coworking (2 000 m²). "Nous avons déjà obtenu cinq permis de construire purgés de recours." De quoi "raser les barres d'immeubles chauffées au fioul" (dix d'entre elles, détenues en copropriété, seront conservées) et les remplacer par du neuf connecté à un réseau de chaleur alimenté par une chaudière biomasse. "Elle fonctionnera avec le bois de la vallée."

Le soir venu, la métropole grenobloise révèle sa présence dans la vallée. ©D.R.

Lancée le mois dernier, la commercialisation de 30 premiers logements de l'immeuble dit "Les Terrasses" suscite plusieurs réservations, notamment auprès d'acquéreurs grenoblois. "L'ascenseur est un réel atout pour les résidents à l'année, qui peuvent vivre à Chamrousse et travailler à Grenoble. D'autant que les prix pratiqués sont 15 à 30 % en deçà des prix grenoblois", assure le président d'Advi Prom. La raison ? "Le foncier a été cédé à prix préférentiel par la commune."

Mais le promoteur s’adresse aussi à un public de seconds résidents. Et, parmi eux, aux Belges désireux de s’offrir un pied-à-terre à Chamrousse. En moyenne, les appartements s’étendent sur 60 m² (de 20 m² pour les studios à 150 m² pour les trois chambres), pour un prix de l’ordre de 4 700 euros/m² TTC, parking et box à skis compris. Vingt-cinq logements de diverses typologies sont encore à prendre.