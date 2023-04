Acheter vite pour profiter de taux bas ? Mauvaise idée !

Il est vrai qu’en un an, la flambée des taux hypothécaires a été bien visible. Mais au sortir d’une phase de politique de taux à zéro pour-cent motivée par la lutte contre les effets économiques de la pandémie, le rebond du coût de ce type de crédit est affolant. Les candidats acheteurs seraient donc tentés de se lancer plus rapidement que prévu, pour profiter de taux qui sont appelés à grimper encore.

Les professionnels du secteur le savent, en matière d’acquisition immobilière, la précipitation n’est pas la meilleure manière de faire. Les taux d’intérêt évolueront encore à la hausse, certes, mais pas à marche forcée. Et on le sait, cette évolution devrait avoir une influence à la baisse sur les prix des biens mis sur le marché. Il devrait y avoir là une forme de compensation et d’équilibrage entre les prix de vente et les budgets admissibles dans le chef des ménages.

Inflation et indexation

En outre, d’autres facteurs doivent aussi être pris en compte par les candidats acquéreurs. D’abord, en fonction de leur profil d’acheteur. Jeunes ? Ils ont la latitude d’agir sur la durée du remboursement de leurs emprunts hypothécaire. Quelques années de plus sur le long terme diminueront sensiblement le poids des mensualités. Et au fil du temps, dans la perspective de carrières professionnelles en évolution, le coût relatif des remboursements devrait diminuer. Une évolution au fil du temps qui devrait aussi se faire sentir dans un contexte d’inflation, en Belgique notamment. On le sait, notre système d’indexation des salaires protège en partie notre pouvoir d’achat… et de remboursement des emprunts.