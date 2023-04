En quoi la hausse des taux bouleverse le marché immobilier belge?

Pour amorcer ce tournant stratégique, Johan Krijgsman, CEO d'Era depuis 2019, a mis sur pied un nouveau département : Era Projects. Avec, à sa tête, Marjanne Migom, en charge de la Flandre, secondée par Kim Closon, responsable de Bruxelles et de la Wallonie. Une petite cellule qui cristallise bien des attentes, émanant tant du réseau que de ses clients. "Le marché du bien neuf a connu de sérieuses difficultés l'année dernière, essentiellement en raison de retards dans les lancements des projets. C'est la raison pour laquelle 2023 sera une année cruciale", avertit Johan Krijgsman, cité dans un communiqué.

Un "écosystème unique et circulaire"

Car, en dépit du contexte économique actuel, voire… porté par ce climat de crise, le neuf est appelé à l'avenir à "prendre une part de marché importante", poussé dans le dos par son attrait auprès des investisseurs, assure Kim Closon. Il en est convaincu, lui qui a encouragé la commercialisation des biens neufs au sein du réseau Trevi pendant douze ans avant de passer à la concurrence en début d'année. "L'envolée des prix des maisons et des appartements suite au Covid, la hausse du prix des matériaux et du coût de la main-d'œuvre, et, récemment, celle des taux d'intérêt hypothécaires, mais aussi le cadenassement des conditions d'octroi des crédits compliquent davantage l'accès à la propriété, explique Kim Closon. Nombre de jeunes ménages primo-acquéreurs seront contraints de s'attarder sur le marché locatif, qui prendra de l'ampleur."

Si l'on ajoute l'enjeu climatique et les ambitions de l'Europe en la matière, moteurs de la nécessaire augmentation substantielle des performances énergétiques des bâtiments, mais aussi l'explosion de la crise énergétique en 2022, à nouveau, les voyants sont au vert pour le segment particulier du neuf. Dans le chef des candidats acquéreurs pour occupation propre comme dans celui des locataires, qui partagent tous deux la même motivation : réduire au maximum leur facture énergétique. "Il y a dix ans, le mauvais certificat PEB d'un bien à louer sur le marché de l'existant interpellait les candidats locataires mais ne les rebutait pas, rappelle Kim Closon. Désormais, les passoires énergétiques ne se louent plus."

Tant et si bien que, d'après le fraîchement nommé Head of Era Projects Wallonie et Bruxelles, le marché du neuf est propice au développement d'un "écosystème unique et circulaire", en parallèle à la "professionnalisation croissante du métier d'agent immobilier". "Contrairement à l'immobilier existant, où les services de l'agent immobilier sont sporadiques - le courtier vendra une maison ancienne tous les vingt à vingt-cinq environ et ne reverra plus son client entre-temps - le neuf permet une multiplicité de casquettes et un panel de services complet. En ce qu'il intéresse un public assidu de candidats à l'investissement (qu'il s'agisse d'un investissement pur et dur ou d'un achat avec l'idée d'occuper le bien personnellement une fois l'âge de la retraite venu), le neuf permet à l'agent immobilier de vendre un logement, de s'occuper de sa mise en location, mais aussi d'offrir une expertise en matière de gestion locative et patrimoniale. Sans oublier la fonction de syndic pour les immeubles à appartements en copropriété", détaille Kim Closon.

Un service d’accompagnement des promoteurs

Reste que l'essor du marché du neuf est conditionné à l'octroi des permis d'urbanisme, dont la lenteur est notoire, surtout à Bruxelles, ainsi qu'à la recherche de foncier, une denrée de plus en plus rare. S'il est impuissant face aux procédures administratives, Kim Closon se propose, par contre, d'épauler les promoteurs immobiliers dans leurs prospections. Et ce, en s'appuyant sur la force du réseau qu'il a rejoint. "Notre accompagnement des promoteurs repose sur deux axes. Le premier est connu, il s'agit de la commercialisation des biens sur plans, en amont du dépôt de demande de permis d'urbanisme. Un service que nous étoffons en mettant à leur disposition la connaissance de nos agents sur le terrain : dans une zone donnée, ils pourront éclairer les promoteurs sur le profil des acquéreurs potentiels, le type de biens qui rencontre le plus de succès, les prix pratiqués, etc. De quoi affiner le plus possible les projets et ainsi, garantir leur succès commercial." Ce premier axe d'accompagnement sera d'autant plus pertinent que le promoteur qui en bénéficie s'aventure sur un marché qu'il maîtrise moins. "Un promoteur anversois qui porte un projet à Liège, par exemple."

Le second axe d'accompagnement intervient plus en amont encore dans la genèse des projets puisque Kim Closon évoque le renseignement de leads et d'opportunités à saisir. "En nous reposant sur la connaissance pointue des agents locaux, il est possible d'identifier des zones propices à l'élaboration d'un projet immobilier, qu'il s'agisse de foncier disponible ou d'immeubles obsolètes à reconvertir, voire à démolir et reconstruire", conclut-il.

L’indexation des loyers profite au neuf

Depuis l’année dernière, l’indexation des loyers est conditionnée au certificat de performance énergétique (PEB) des biens loués. Chaque Région dispose de ses propres règles, mais de manière générale, les loyers des biens se prévalant d’un score A, B ou C pourront être indexés, tandis que les autres le seront dans une moindre proportion voire… pas du tout pour ce qui est des “passoires énergétiques”. Selon Kim Closon (Era Projects), il s’agit là d’un facteur déterminant pour l’attrait du neuf auprès des propriétaires-bailleurs. “Ceux qui ont investi dans le neuf pourront profiter d’une indexation régulière de leur loyer. Ceux qui ont choisi l’ancien devront y renoncer”, résume-t-il. Autre alternative, effet pervers de cette mesure, le fait d’opter pour des baux de courte durée autorisant les propriétaires de biens anciens et énergivores à revoir leurs prétentions à la hausse à chaque changement de locataire. “On peut s’attendre à l’avenir à une rotation beaucoup plus importante sur le marché locatif secondaire, par opposition au neuf, augure Kim Closon. Mais il est encore trop tôt pour l’observer.”