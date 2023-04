En cause, principalement, une hausse subite des taux d'intérêt hypothécaires. En décembre 2021, le vingt ans fixe tournait autour de 1,20 % (pour une quotité du prix du bien de maximum 90 %) ; il est passé à 1,70 %, et même à 1,80 % à la fin du premier semestre 2022, soit une hausse de… 40 à 50 %. Le véritable boom du taux du crédit hypothécaire date toutefois du second semestre 2022, où il est monté à quelque 3,50 %. Depuis, il évolue tantôt à la baisse, tantôt à la hausse, entre 3,30 et 3,50 %. "De manière légère, parallèlement aux obligations linéaires sur dix ans", note Renaat Acke, administrateur délégué du réseau de courtiers en crédit Hypotheek. winkel, qui insiste sur le fait que le crédit logement demeure "historiquement bas" (voir infographie). Ce changement de paradigme suscite néanmoins quelques questions.

Le marché hypothécaire est-il en péril ?

Il ne faut pas dramatiser. En 2022, le marché hypothécaire a atteint le montant record de 42,8 milliards d'euros, en hausse de plus de 3 % par rapport à 2021. "Un montant énorme, insiste l'expert. S'il recule sous la barre des 40 milliards, même sous celle des 35 milliards, cela restera plus que correct." Pour preuve, en 2018, le secteur se félicitait d'un cinquième record consécutif à… 34 milliards d'euros.

Les candidats emprunteurs ont-ils changé ?

Les acquéreurs et investisseurs s'étaient habitués à se voir proposer des taux entre 1,5 et 2 %. Leur passage entre 3 à 4 % ne pouvait que les ébranler. "Globalement, je dirais que rien n'a vraiment changé sur le front des demandeurs de crédit", détaille Renaat Acke. Ils ne sont pas beaucoup moins nombre ux ; "certains, seulement, ont été contraints de reporter leur achat." Ni moins je unes ; "mais peut-être davantage aidés par leurs parents." Et ils n'ont pas moins de revenus dispo nibles ; "au contraire, certains ont vu leur budget augmenter grâce à l'indexation des salaires." Tout au plus y a-t-il moins d'investisseurs que par le passé (voir page 8). "Par contre, ajoute l'expert, ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les acheteurs qui ont la main (sur les procédures de vente, le nombre de visites, la validité des offres, les prix), et non les vendeurs, comme en 2021 et 2022. Même si ces derniers n'en sont pas encore bien conscients et que les prix de vente restent sous pression."

La durée du crédit a-t-elle augmenté ?

En moyenne, depuis quelques années, en ce compris en 2022, la durée d'un crédit hypothécaire tournait autour des dix-huit ans. Une moyenne tiraillée entre, d'un côté, les contrats sur dix ou quinze ans, et de l'autre ceux sur vingt ans. Une moyenne qui pourrait toutefois changer. "Je vois davantage de prêts sur vingt-cinq ans, confirme Renaat Acke, ceci alors qu'ils avaient quasiment disparu il y a dix, douze ans et que par tradition ou par habitude, le Belge est un aficionado du vingt ans fixe."

Est-il encore possible de négocier son taux ?

On pouvait croire que le recul de l'activité (- 7 % entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023), et donc du nombre de crédits demandés (- 14 % entre 2022 et 2021), inciterait les banques à dérouler le tapis rouge aux candidats et à accorder une oreille attentive à qui demanderait à négocier un taux. Pour Renaat Acke, ce n'est pas le cas. Très certainement dans le chef des quatre grandes banques qui suivent à la lettre l'évolution des taux sur les marchés financiers. "Elles demeurent intransigeantes, admet-il. En cause, la volatilité sur les marchés financiers qui les incite à maintenir leur marge entre 0,5 et 1 %, mais surtout, les alternatives qui leur sont offertes. Quand on peut s'offrir du 3 % sans risque en achetant de la dette de l'État belge ou sur les marchés financiers, pourquoi se lancer dans des prêts hypothécaires qui rapportent moins que du 3,5 %, avec tracas administratifs et potentiels risques financiers ?"

Avec ceci que ces dernières années, des prêts hypothécaires à moins de 2 %, elles en ont signé par milliers. "Qui représentent aujourd'hui un rendement à perte, ajoute le patron de Hy potheek. winkel, qu'elles compensent, en quelque sorte, en n'allouant pas leurs liquidités à tout va."

Les prêts pour rénovation sont-ils moins accessibles qu’avant ?

Certains semblaient dire que les travaux de rénovation n'étaient plus couverts par les banques. Ce que réfute formellement Renaat Acke. "Les obligations en matière de rénovation (PEB, électricité, amiante…) se sont accumulées, obligeant les nouveaux acquéreurs à faire des travaux, dit-il. Les promesses ne suffisent pas aux banques. Elles veulent s'assurer que les travaux seront effectivement réalisés et dans les délais. Il en va du respect de la législation, mais, surtout, de la valeur du bien qui est mis en garantie. Sans travaux et sans attestations, celle-ci ne pourra que diminuer. Les banques n'ont donc d'autres choix que de prêter pour les travaux et de suivre, pas à pas, leur évolution."

La hausse des taux va-t-elle se poursuivre ?

C'est la question piège… à laquelle Renaat Acke répond par un oui timide. "Si les banquiers centraux persévèrent, et bon nombre d'analystes le prédisent, le crédit hypothécaire suivra la même ligne montante…"