1. Les économies d’énergie

Si les normes PEB et le Green Deal européen obligeaient déjà les développeurs à proposer des produits basse énergie, voire zéro énergie, la crise énergétique a encore renforcé cet impératif. "Nous n'avons plus d'énergies fossiles dans nos nouveaux projets. Nous installons des pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques", explique Jean-Louis Amandt, Project Development Director chez BPI Real Estate, qui pointe une évolution importante : l'autorisation des communautés d'énergie. "Dans les immeubles, il était impossible auparavant d'individualiser les panneaux solaires par appartement. Nous placions alors quelques panneaux pour subvenir aux besoins de consommation des communs. Désormais, il est autorisé de tapisser le toit de panneaux et de répartir la consommation entre les différents appartements. C'est un grand pas."

2. La taille des biens

"C'est assez antinomique, assure Jean-Louis Amandt. Le Green Deal européen et une partie de la population demandent des appartements plus compacts mais avec l'évolution du Good Living à Bruxelles [le futur nouveau règlement régional d'urbanisme, NdlR] par exemple, on reste sur des superficies contraignantes. Il nous est impossible de faire des appartements d'une chambre de moins de 65 m². En Wallonie, on a plus de marge de manœuvre." La pratique accrue du télétravail pousse aussi les promoteurs à revoir leurs copies. "Dorénavant, le séjour offre la possibilité d'aménager un bureau dans un coin si la surface le permet. À Bruxelles, l'appartement d'une ou deux chambres devient un appartement 1+ ou 2+, en ce compris, une pièce supplémentaire qui n'est pas une chambre au sens où l'entend le RRU (minimum 9 m²), mais peut accueillir un petit bureau indépendant. L'alternative, c'est un espace commun au rez-de-chaussée qui peut servir de coworking pour la copropriété."

3. Des espaces communs et des terrasses

Depuis le Covid, proposer une terrasse et des espaces extérieurs est un must. Les jardins partagés, espaces communautaires ou autres rooftop permettant aux gens de se rencontrer et de profiter d'espaces extérieurs sont également tendance. Les parkings, par contre, sont de moins en moins demandés. "Les jeunes travailleurs urbains ne possèdent souvent plus de véhicules et se déplacent à vélo ou en transport en commun. Il faudrait que les nouvelles normes ne nous en imposent plus autant…", signale Jean-Louis Amandt.

4. Un impact réduit de la hausse des taux

Des taux hypothécaires plus élevés incitent-ils à construire plus petit ? "Pas nécessairement, avance le développeur de BPI. Cela me fait toujours sourire quand j'entends qu'on crie au scandale pour des taux de 3 % alors qu'à une époque on était à 11 ou 12 %. Il faut néanmoins combiner cela avec des prix qui sont de plus en plus élevés. Ce qui pose surtout problème aux jeunes primo-acquéreurs qui peinent à obtenir un prêt. Mais l'immobilier reste une valeur sûre, et certainement dans le neuf. Il s'agit toujours d'un placement attractif même si les rendements sont moindres et que l'on voit un peu moins d'investisseurs qu'auparavant. À une époque, sur nos projets, nous avions entre 50 et 60 % d'investisseurs. Le profil que l'on remarque de plus en plus, ce sont des personnes actives de 50-55 ans qui achètent un appartement de deux chambres pour le mettre en location pendant dix ans et puis l'occuper quand elles auront vendu leur maison."

5. La localisation, encore et toujours

Si les performances énergétiques sont devenues primordiales, à côté de cela c'est toujours la localisation, la localisation et encore la localisation qui prime en immobilier. "Pour un projet urbain, être près de pôles de mobilité est essentiel", note Jean-Louis Amandt, qui constate cependant que les acquéreurs pour occupation propre ont plutôt tendance à rester dans le quartier où ils ont vécu. "Les investisseurs sont plus opportunistes." Une différence qui se marque aussi sur le type de biens recherchés : les investisseurs privilégient les studios et les appartements d'une chambre ; les occupants les deux chambres ou plus.

6. Les normes imposent de nouvelles contraintes

"Dans les villes, on va vers une mixité des fonctions mais aussi de logements. Les promoteurs vont devoir intégrer un certain nombre de logements sociaux car il en manque", estime le développeur de BPI. À Bruxelles notamment, les démolitions-reconstructions n'étant autorisées que si on ne peut faire autrement, les développeurs seront amenés à privilégier les reconversions de bureaux en logements. "C'est très compliqué techniquement. Les immeubles neufs devront aussi être adaptables. Ce qui n'est pas toujours simple non plus, avance Jean-Louis Amandt. Chez BPI, nous croyons très fort au bois. Son empreinte carbone est faible et son prix s'est stabilisé. Notre futur siège "Wood Hub" à Auderghem, par exemple, est construit avec une ossature mixte bois et béton. Ces structures mixtes sont une très bonne solution intermédiaire qui permet de maximaliser l'utilisation de chaque matériau selon ses performances propres. Le bois constitue indéniablement une solution d'avenir."