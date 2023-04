Un “petit château” de 1000m² est à vendre à Lodelinsart pour 3,5 millions d’euros

Pour ce montant, vous aurez accès à 1 000 m² de résidence principale (le château), ainsi qu’une annexe “bureaux” de 450 m² et un garage pouvant accueillir vos 4 à 5 voitures de collection. La propriété comprend cinq chambres (dont une avec ses propres salon et salle de bains) à l’étage, deux salons au rez, une salle de billard, une piscine extérieure et un terrain de tennis, sans oublier toutes les pièces annexes (6 mansardées, une grande cuisine, un hall d’entrée, un hall de nuit, etc.) le tout dans une grande propriété verte, boisée et clôturée de 1,3 hectare, en plein Lodelinsart : l’agence mentionne “à quelques encâblures des autoroutes vers Bruxelles, Liège et Mons, sans oublier l’aéroport à 15 minutes, tout cela sans avoir les inconvénients.”

Attention, ça risque de vous coûter plutôt cher : avec un petit calcul en coin de table, si vous apportez 10 % de la somme, votre prêt hypothécaire pourrait coûter entre 12 000 et 17 000 € par mois. Sans compter les assurances. Il faudra aussi prévoir le personnel d’entretien (nettoyage, jardinage), et bien sûr le chauffage : on estime, aux prix actuels, qu’il faudra près de 3 000 € de mazout par mois pour chauffer la résidence principale, sans les annexes ou la piscine. De quoi faire tourner la tête…

Un petit château de 1870 à vendre à Lodelinsart pour 3,5M€ ©Capture d'écran de l'annonce immobilière Archibald.be

Ce château appartient aujourd’hui à une société. La vente est proposée à 3,5 millions d’euros en “rachat de parts de société”, c’est-à-dire que le château appartiendrait à votre propre entreprise qui réalisera l’achat. Pour une vente “de gré à gré” (et qu’il vous appartienne à vous, vraiment), il faudra débourser 4,9 millions d’euros : logique, puisque le rachat de parts n’est pas imposable, alors que la vente est considérée comme une plus-value et est donc imposable à 25 % à taux plein.

